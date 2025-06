La ola polar no da tregua: cómo va a estar el clima esta semana, con nevadas y temperaturas de 0 °C

Tiempo de lectura aprox: 43 segundos

La ola polar no da tregua: cómo va a estar el clima esta semana, con nevadas y temperaturas de 0 °CEl SMN dio su reporte sobre el pronóstico para los próximos días, con fuertes heladas y temperaturas máximas que, en algunas jornadas, no alcanzarán los dos dígitos. Por Canal 26Opens in new windowlunes, 30 de junio de 2025, 24:13Se viene otra ola de frío en Argentina. Foto: NA/Marcelo Capece. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su pronóstico para los próximos días en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, y advirtió sobre la llegada de una ola polar que afectará a toda la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) esta semana.

Según el informe, se esperan temperaturas mínimas cercanas a los 0°C y máximas que no superarán los 9°C, acompañadas por vientos fríos provenientes del sur y sudoeste, lo que intensificará la sensación térmica.

Se esperan temperaturas heladas para los próximos días. Foto: NA (Daniel Vides) El día más frío de la semana que comienza, según el SMNSegún el SMN, el martes de esta semana que comienza va a ser el día más frío, con una mínima de 0°C. El reporte semanal señala lo siguiente: