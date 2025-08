Share Post Whatsapp Messenger

LA PROFESORA E HISTORIADORA ROSA MARÍA REISSENWEBER FUE DECLARADA “CIUDADANA ILUSTRE”

Este jueves el Concejo Deliberante declaró “Ciudadana Ilustre” a la reconocida profesora e historiadora Rosa María Reissenweber. Por este motivo, en la Subsecretaría de Cultura y Educación se realizó entrega de un reconocimiento por parte del Intendente Francisco Azcué.

Reissenweber expresó que “ya no tengo palabras ni lágrimas, estoy muy honrada y muy agradecida porque uno viene caminando por la vida y no sabe qué se va a encontrar, con toda la vida de uno resumida en tantas personas que están hoy acá”, agradeciendo a los presentes porque “todos me ayudaron a vivir, a aprender, a ser quien soy y a poder brindar algo a la ciudad, de lo que humildemente puedo ofrecer, que es un servicio, porque Concordia se lo merece como núcleo de la región histórica de Salto Grande”.

Azcué le agradeció a la profesora e historiadora no solamente como “intendente sino como concordiense, por todo lo que le diste a esta ciudad y por ser un ejemplo de vida. Cuando uno advierte cierto compromiso ciudadano, cierto amor por nuestra tierra, cierta entrega, como este caso, creo que es digno de destacar”.

Además resaltó a la docente e historiadora “por su conducta, por su entrega, es un ejemplo que queremos mostrar para que otros concordienses también tengan esta conducta que tiene que ver con una actitud frente a la vida y hasta cierta cuota de patriotismo”.

Por su parte, el Subsecretario de Cultura y Educación Carlos Gatto, afirmó que “para mí es realmente un orgullo formar parte de este acto. Este reconocimiento logra honrar la trayectoria, apreciar significativamente su aporte valioso para nuestra sociedad y su camino investigativo es un gran legado que seguirá creciendo para las generaciones futuras” añadiendo que estamos “convencidos de que la historia de Concordia no se puede narrar sin que seas parte porque tu historia es la nuestra”.

Participó de la entrega la concejal Claudia Villalba, quien impulsó la declaración en el Concejo Deliberante.

