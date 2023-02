La Selección Argentina prepara la celebración de la Copa del Mundo en River Plate ante Panamá el jueves 23 de marzo 

Miguel Guitar, Director Ejecutivo del Ente Permanente de Carnaval, contó que las 4 carrozas se repartirán cerca de 61 millones de pesos en concepto de premios y recaudaciones por la explotación de cantinas en la zona de tribunas del Corsódromo Atanasio Bonfiglio. También destacó que la fiesta da trabajo directo a más de 500 personas durante los días que se desarrolla la fiesta.

Fueron seis noches hermosas, el clima nos acompañó en cada desfile. Fue un gran carnaval, donde se destacó el comportamiento del público. Tengamos en cuenta que en la última noche, el lunes, había más de 15 mil personas en el corsódromo. No hubo desmanes, no hubo discusiones, no hubo peleas, lo que habla de que la gente fue a vivir una fiesta”, valoró el funcionario Miguel Guitar a cargo del ente responsable de la organización del carnaval.

Guitar detalló los montos de dinero que cada comparsa se llevará por participar de la competencia: “Emperatriz, la ganadora, se va a estar llevando 13.2 millones de pesos; A Imperio por ser segunda le corresponden 12.3 millones de pesos; en tanto que a Bella Samba, en tercer lugar, unos 11.85 millones de pesos; y Ráfaga, en cuarto, 11.65 millones. A eso, hay que sumarle que a las comparsas le hemos cedido la explotación de las cantinas populares, por lo que cada una tuvo una para trabajar. Los números precisos los tendrán ellos, pero podemos estimar unos tres millones de pesos netos en promedio para cada una. Estamos hablando de un total de 61 millones de pesos entre las 4 competidoras”.

Invitado a los estudios de Radio Ciudadana, en el aire del programa TareaFina, Guitar también destacó que “el Carnaval le dio trabajo directo, dentro del predio del corsódromo, a más de 500 personas, ni contar todo el trabajo indirecto que genera alrededor: comercios, kioscos, remises, proveedores, etc

FUENTE: DIARIO JUNIO

