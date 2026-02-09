La Sub 17 del Club Atlético Las Heras disputó su primer partido amistoso

El Club Atlético Las Heras informa que la categoría Sub 17 disputó su primer partido amistoso de la temporada frente al Club Defensores del Barrio Nebel, en el marco del inicio de la pretemporada y la planificación deportiva para el año 2026.

El encuentro se llevó a cabo el sábado 7 de febrero, en el Estadio del C.D.B. Nebel, y tuvo como principal objetivo brindar rodaje a los jugadores, evaluar el trabajo realizado en la etapa inicial de preparación y continuar fortaleciendo el proceso de formación deportiva y humana de los juveniles.

Al respecto, el director técnico de la categoría, Emanuel González, destacó:

“Este primer partido fue muy positivo para empezar a ver al grupo en competencia. Más allá del resultado, lo importante es el compromiso de los chicos, la predisposición al trabajo y la posibilidad de seguir afianzando la idea de juego y los valores que queremos transmitir desde el club”.

Desde la institución se remarcó la importancia de estos encuentros amistosos como espacios de aprendizaje y crecimiento para los jóvenes futbolistas.

El Club Atlético Las Heras agradece especialmente al Club Defensores del Barrio Nebel por la invitación, la hospitalidad y la predisposición para la realización de este encuentro deportivo.

La Sub 17 continuará con su calendario de entrenamientos y partidos preparatorios, reafirmando el compromiso del club con el fútbol formativo y el desarrollo integral de sus categorías juveniles.

