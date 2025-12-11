LAS INSCRIPCIONES PARA LA MINI REYES YA TIENEN FECHA

Las inscripciones para Mini Reyes y el respectivo retiro de kits se llevarán a cabo los días 17, 18 y 19 de diciembre en la Peatonal del Bicentenario, frente a la Municipalidad, en el horario de 19.00 a 22.00hs. Durante estas jornadas, las familias podrán efectivizar el trámite para que los más chicos también puedan comenzar a vivir la experiencia que tendrá lugar el domingo 11 de enero en el Corsódromo de Concordia.

Las pruebas de Mini Reyes se desarrollarán el domingo 11 de enero en el Corsódromo “Atanasio Bonfiglio” y tendrá un costo de $10.000 (diez mil pesos) cuyo kit incluirá una remera, la hidratación correspondiente durante la jornada deportiva y la seguridad para garantizar un circuito seguro y adecuado para todas las categorías.

Las categorías son las siguientes: 50 metros para niñas y niños de 3 y 4 años (nacidos en 2022 y 2023); 100 metros para 5 y 6 años (2020 y 2021); 150 metros para 7 y 8 años (2018 y 2019); 200 metros para 9 y 10 años (2016 y 2017); 300 metros para 11 y 12 años (2014 y 2015); y 400 metros para 13 y 14 años (2012 y 2013).