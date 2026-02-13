Las Tejas vuelve a salir a la calle antes de la reunión con EGGER y el municipio: convocan a una “varieté ambiental” en defensa del aire y el río

Tamaño texto: − A +

A seis días de la reunión “tripartita” convocada por el municipio, vecinos y vecinas del barrio Las Tejas realizarán este domingo 15 de febrero, de 17 a 21 horas, una nueva actividad pública en el marco del conflicto que mantienen con la empresa EGGER Argentina por presunta contaminación del aire y del agua. La convocatoria, difundida a través de un flyer bajo la consigna “Las Tejas Respira”, tendrá lugar en la Plazoleta Roque Domingo Spinelli, ubicada en avenida Unión y Blas Parera, en el barrio Las Tejas.

La jornada está definida como una “varieté ambiental” e incluirá radio abierta, poesía y música, feria informativa, muestra fotográfica y talleres para la gurisada. Según expresaron los organizadores —Vecinos Autoconvocados de Las Tejas— el objetivo es “defender la salud, el aire y el río” y continuar visibilizando una problemática que, sostienen, afecta de manera directa la vida cotidiana del barrio.

La actividad se realiza en la antesala del encuentro previsto para el jueves 19 de febrero, cuando la empresa participará de una reunión tripartita junto a representantes del municipio y vecinos de barrios aledaños.

Ayer jueves 12 de febrero, EGGER Argentina confirmó mediante un comunicado que asistirá al encuentro convocado por la Municipalidad de Concordia. En el texto, la firma señaló que compartirá “la documentación ambiental correspondiente, incluyendo las mediciones de calidad de aire realizadas por instituciones externas especializadas de reconocida trayectoria técnica”, las cuales —según afirma— confirman que la planta opera “en cumplimiento con los valores permitidos por la legislación vigente”.

Además, la empresa adelantó que presentará un informe elaborado por “el instituto toxicológico más importante de Argentina”, que acreditaría que el material detectado corresponde a fibra de madera de origen orgánico y no tóxica. En esa línea, sostuvo que “ambos informes confirman que la operación de EGGER no genera contaminación ni riesgo a la salud”, aunque reconoció que, como toda actividad industrial lícita emplazada en un parque industrial, puede producir “molestias propias de los procesos productivos”.

En el comunicado, la compañía recordó que opera en Concordia desde hace más de 35 años dentro del Parque Industrial, cumpliendo —según afirma— con las normativas ambientales vigentes y bajo estándares internacionales. También enumeró inversiones recientes: actualización del sistema de captación de partículas, instalación de equipamiento en cintas transportadoras, mejoras en almacenamiento de materias primas, protocolos ante condiciones meteorológicas adversas, monitoreos de calidad de aire y renovación de la cortina forestal.

EGGER reafirmó su “voluntad de diálogo” y expresó que espera que la reunión permita encauzar la conversación con “información científica y técnica, cierta y verificable”, al tiempo que advirtió sobre el impacto que la “desinformación pública” tendría en su reputación y en la continuidad de la inversión y el empleo en la ciudad.

Junio