LOS MÁS CHICOS LLENARON DE RITMO, COLOR Y ALEGRÍA EL CORSÓDROMO "ATANASIO BONFIGLIO"

9 febrero, 2026
maxi
LOS MÁS CHICOS LLENARON DE RITMO, COLOR Y ALEGRÍA EL CORSÓDROMO “ATANASIO BONFIGLIO”

Con una gran convocatoria de familias y un clima de alegría y color, comenzó el Carnaval de los Pequeños Duendes 2026, una de las propuestas culturales más esperadas del verano concordiense, pensada especialmente para las infancias y el disfrute de toda la comunidad, con entrada libre y gratuita.

La primera noche contó con el desfile de las comparsas Los del Río, Los Peques de Camba Paso, Villa Samba, Los Enanitos del Carnaval, Bella Flor, Ferro Berá y Los Cabezones, que llenaron el Corsódromo “Atanasio Bonfiglio” de música, color y alegría, recibiendo el reconocimiento y el aplauso del público presente.

Durante la apertura, el Presidente Municipal de Concordia, Dr. Francisco Azcué, destacó la importancia del carnaval infantil como espacio de encuentro y contención social: “Es una enorme alegría poder compartir este comienzo junto a las familias y ver a los chicos disfrutar y ser protagonistas. El Carnaval de los Pequeños Duendes representa valores fundamentales como la inclusión, la cultura y la identidad de nuestra ciudad, y desde el Municipio vamos a seguir acompañando y fortaleciendo este tipo de iniciativas”.

Por su parte, el Director del Ente Permanente de Carnaval, Luis Sánchez, remarcó el trabajo colectivo que hace posible cada edición: “Este carnaval está pensado para que los chicos vivan una experiencia única, donde puedan expresarse, aprender y disfrutar. Detrás de cada desfile hay un enorme esfuerzo de las comparsas, las familias y los equipos municipales. Es una fiesta gratuita, cuidada y organizada para toda la comunidad”.

El Carnaval de los Pequeños Duendes 2026 continuará en el Corsódromo Atanasio Bonfiglio los días 17 y 22 de febrero, a partir de las 20 horas. En la última jornada se llevará adelante una acción solidaria, invitando al público a colaborar con la donación de un alimento no perecedero, que será destinado a una institución social de la ciudad.

Desde la Municipalidad de Concordia y el Ente Permanente de Carnaval se invita a toda la comunidad a seguir acompañando y disfrutando de esta celebración que pone en valor la creatividad, la alegría y el protagonismo de las infancias concordienses.

Estuvieron presentes el Secretario de Gobierno, Luciano Dell´Olio; el Subsecretario de Gobierno, Lucas Fuscado; el Subsecretario de Cultura y Educación, Carlos Gatto; las concejales Eliana Lagraña y Silvina Ovelar; entre otros funcionarios municipales, además de representantes de las diferentes comparsas que participan de esta edición.

