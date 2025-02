Malestar con la Municipalidad de Concordia por la Tasa Comercial: «No fue actualización, es impuestazo»

Tiempo estimado de lectura: 4 minuto(s)

El Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia expresó un fuerte cuestionamiento a los cambios tributarios que impulsan desde la gestión de Francisco Azcué.

«A fines del mes de noviembre, mediante un comunicado, desde el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia advertíamos acerca de nuestro desacuerdo con las reformas introducidas a la tasa comercial. En primer lugar, por una actualización de escalas insuficiente, que se suma a la insuficiente actualización de la Ordenanza Tributaria de 2024 y que fuera también motivo de reclamo por parte de nuestra institución (ver Una PYME no puede tributar lo mismo que una multinacional), donde obtuvimos una promesa de trabajo en conjunto durante el año 24, que sólo sirvió, en el caso de esta tasa, para “ganar tiempo” y empujar a más y más a empresas locales a tributar escalas superiores.

Este hecho produjo que, por ejemplo, la tasa máxima del 2,7%, que hasta hace pocos años afectaba a no más de un puñado de empresas (todas ellas foráneas), hoy afecte a la mayor parte de las pymes importantes de nuestra ciudad, haciendo su supervivencia inviable.

No sólo esto se observa en la parte alta de la escala tributaria, sino también se modificaron los llamados “pisos” de las escalas intermedias, llevando a que muchas otras pequeñas empresas pasen a tributar en escalas superiores teniendo, incluso, caídas nominales en sus ventas.

Por todo esto es que decimos que la tasa no ha sido “actualizada” sino que ha sido aumentada, lo que constituye lo que llamamos un verdadero IMPUESTAZO al comercio, los servicios y la producción local.

Todo esto tiene como consecuencia que hoy son varias las empresas concordienses que analizan cerrar sus puertas. Algunas para trasladar sus operaciones a ciudades cercanas en lo inmediato, donde les abren las puertas con tasas razonables y ventajas comparativas, mientras que otras quizás no corran la misma suerte y cesen su actividad. En un contexto de caída de ventas, aumento de los servicios y una recesión que en nuestra ciudad no cede, esto tendrá efectos inmediatos: pérdida de fuentes de trabajo, aumento de la pobreza y… ¡caída de la recaudación municipal!

Esto no es futurología: es lo que viene sucediendo desde hace varios años, con una sangría que no se detiene de empresas locales y cada vez más ventajas a la informalidad. La lógica no ha cambiado: que paguen más, los que siempre pagaron.

Hemos solicitado una reunión urgente con el Sr. Presidente Municipal para dialogar sobre éste y otros temas que nos ocupan y preocupan sobremanera. Entendemos que el camino no es continuar aumentando la presión fiscal a los mismos de siempre, sino tener una tasa justa y equitativa, que amplíe la base tributaria y no castigue sólo a las pymes locales, que tributan en la ciudad, favoreciendo a su vez más aún a quienes no lo hacen».

Fuente: CCISC

