NESTOR GRINDETTI SE REUNIO CON EL REFERENTE DEL FREJUVER (FRENTE JUVENTUD VECINALISTA ENTRE RIOS)

El máximo referente del FREJUVER (Frente Juventudes Vecinalista de Entre Ríos) Omar Acosta, compartió una reunión con Nestor Grindetti Intendente de Lanús, Pre Candidato a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones de 2023,donde también estuvo con Sebastián Etchevehere, el dirigente político entrerriano, juntos compartieron una enriquecedora charla sobre gestiones, el martes por la mañana.

En esta oportunidad se hablo de la importancia que tiene la participaciones políticas en la juventud, Acosta detallo sobre los jovenes de nuestra provincia como se esta empezando a trabajar con el FREJUVER ,los chicos que se van sumando y tomando participaciones el entusiasmo que sienten de trabajar, tener un espacio, conocer mas el entorno como se desarrolla el sistema político, social. Seria una gran satisfacción que puedan exponer su ideas y proyectos sean tratados, hoy en día desde el grupo que cada día somos mas tenemos intereses de ser una provincia que mejore, la mayoría ,muchos de nosotros como nueva génesis queremos emigrar a otros destinos, buscando nuevas oportunidades, para que esto no suceda estamos acompañando la nueva generación en desarrollar nuevas políticas y puedan servir a toda una sociedad.

Omar, comenta que el frente se empieza a mover por la provincia, encolumnado por Sebastián Etchevehere y convoca a toda las personas, adolescentes, que quieran comprometerse y participar ,proyectar, que se sumen a este proyecto, donde todos pueden participar. Sebastián es una persona trabajadora con valores que nos incentiva desde su espacio y extendiendo un lazo de conexión.

Porque el futuro somos nosotros, se necesitan nuevas idea, renovadoras e inspiradoras. En materia de inclusión es necesario crear las condiciones para garantizar las distintas capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje. En materia de equidad se deben destinar mayores recursos a la población en condiciones de vulnerabilidad o desventaja.

Hoy en día, estamos conformando el futuro económico y social en diferentes países, trabajando arduamente para promover la ciudadanía y sociedades más conectadas. Por esta razón, es crucial que nuestro potencial no pase desapercibido. Como siempre, no hay mejor negocio que invertir en las capacidades y el potencial de nosotros, los jóvenes, y no hay mejor batalla que luchar por el mundo que queremos.

Fuente Radio News Media: Los Charrúas

https://radionewsmedia.com/ & Red Litoral TV https://redlitoraltv.com/