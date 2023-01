No ven, no escuchan, no hablan…NO SE HACEN CARGO

Desde el municipio no se hacen eco de los problemas de seguridad que tiene la ciudad. Según ellos acá está todo bien, acá no pasa nada.

Desde que comenzó el año, escasos 10 días. La policía ya recibió dos denuncias por abuso sexual, accidentes de tránsito producidos por picadas de moto, que se suman a los accidentes de tránsito cotidianos, atropello de peatones con fuga, robos menores, robos mayores, disputas domésticas, a esto sumemos que también les tienen que estar cuidando las espaldas a los de la patrulla ciudadana.

Estos personajes que creen que porque van montados en 4×4 y uniformados, son descendientes de Robocoop o Terminador. Gente que no tiene preparación física, no tiene seguimiento psicológico, a los cuales no se les revisa los antecedentes penales antes de ser contratados. Y andan por la ciudad gastando nafta que a la policía le falta.

La ciudad de concordia con más de 200 mil habitantes, ya no es un pueblo , ya es una ciudad grande y problemática. La cantidad de efectivos policiales no alcanza, no tienen insumos, les falta nafta, les faltan armas…los chorros manejan mejores armas que la policía de concordia.

Esto es algo que desde provincia vienen haciendo la vista gorda, viendo si se soluciona solo, y eso no pasará. Solo se incrementará día a día los problemas de seguridad.

Entonces hasta cuándo seguiremos teniendo a nuestra policía con las manos atadas, hasta cuándo tendremos manzanas podridas en el cajón, hasta cuándo la ciudad tendrá esa sensación de abandono por parte de las entidades que deben protegerlos.

Que pasará con la impunidad que tiene un menor de 16/7 años, que mata y roba sin ningún pudor o arrepentimiento, hasta cuándo quedarán sin condena.

Que esperan la ministra de seguridad Rosario Romero y el gobernador Bordet, para hacerse cargo de las problemáticas de la provincia, funciones por las cuales se les paga un suculento sueldo.

Paula Ravier