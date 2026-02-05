PERIODISTAS Y OPERADORES VIVIERON LA EXPERIENCIA DE VOLAR CON HUMMING AIRWAYS

La Capital Nacional del Citrus recibió a periodistas especializados en turismo, viajes y aviación, junto a agencias de viajes y referentes del sector, en el marco de una serie de Fam Press y Fam Tours que les permitió experimentar los vuelos de Humming Airways y conocer de primera mano la oferta turística del destino, con el objetivo de su difusión en medios y canales especializados.

Estas acciones se enmarcaron en el inicio de los vuelos comerciales de la aerolínea, que conectan el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Aeropuerto Comodoro Pierrestegui de Concordia, y viceversa. La ruta cuenta con dos frecuencias semanales, los días martes y jueves, y un tiempo de vuelo aproximado de 45 minutos, lo que representa un avance significativo en materia de conectividad aérea para la ciudad y para la región binacional de Salto Grande.

MEDIOS Y AGENCIAS DE VIAJES ESPECIALIZADAS

Formaron parte de esta experiencia periodistas de los medios Mensajeros Turísticos, LADEVI, Radar Viajes, Paseos y Turismo, El Aviador, HSM Daily Web, BoardingPax, Radio Continental, Es Nota y Sabor País, TN Digital, Radio 10, El Destape Web, Aviación Online, Noticias Argentinas y MDZ Online, además de representantes de operadores y agencias de viajes Pax Travel, SUTEBA y La Familia.

El eje central de la acción fue posicionar a los vuelos como una verdadera puerta de entrada al destino, resaltando el valor estratégico de la conectividad aérea como impulsora del desarrollo turístico, productivo y comercial de Concordia y su área de influencia.

VISITA A NUESTROS ATRACTIVOS

Durante su estadía, los participantes complementaron la experiencia aérea con una agenda diversa de propuestas turísticas locales. Periodistas, operadores y agencias de viajes participaron de recorridos y vivencias que permitieron conocer tanto la oferta de experiencias como la infraestructura turística del destino. Entre las actividades realizadas se destacaron experiencias náuticas y deportivas en el río Uruguay y el lago Salto Grande, jornadas de turismo rural, recorridos por el Castillo San Carlos y el Naranjal de Pereda, circuitos arquitectónicos, experiencias enoturísticas en bodegas y viñedos, visitas a complejos termales y paseos por la costanera local.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LOS FAM

Estas acciones, impulsadas por la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Concordia y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), fortalecen la promoción del destino y consolidan a Concordia como una ciudad conectada y de fácil acceso. Su ubicación estratégica en el corredor del Mercosur y la incorporación de vuelos regulares refuerzan su perfil como un destino turístico diverso, atractivo y con oferta activa durante todo el año.