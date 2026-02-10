Local Concordia

Por trabajos en el acueducto Roca se ve afectado el suministro de agua en un sector de Concordia

10 febrero, 2026
maxi
Según se detalló oficialmente, las tareas se desarrollan a la altura de Boulevard Ayuí y calle Tala, y como consecuencia del operativo presentan inconvenientes en el servicio los barrios Constitución, El Tero, La Bianca, Pampa Soler, Divino Niño, 21 de Septiembre, Don Jorge, Lavardén y Tavella Norte.

Desde el organismo indicaron que los trabajos continuarán durante toda la jornada del miércoles, por lo que se solicita a los vecinos hacer un uso responsable del agua, priorizando las necesidades esenciales hasta tanto se normalice el servicio.

Asimismo, desde EDOS señalaron que el personal técnico se encuentra trabajando para finalizar las tareas en el menor tiempo posible y restablecer el suministro con normalidad en las zonas afectadas.

