Preocupación e incertidumbre en secundarias de Concordia

Tiempo estimado de lectura: 8 minuto(s)

Angustiados por no saber qué ocurrirá”. Así dicen sentirse padres, alumnos y docentes de varios cursos en escuelas secundarias de Concordia que todavía no han comenzado las clases, porque el Consejo General de Educación no autorizó las “plazas”.

¿Qué quiere decir tal cosa? En varias instituciones hay cursos e incluso orientaciones completas cuyas horas cátedras no cuentan con una aprobación presupuestaria definitiva, por lo que los docentes cesan a fin de año y deben ser vueltos a contratar al comenzar el siguiente. Y esto es lo que, en la tercera semana de clases del actual ciclo lectivo, aún no ha sucedido. Por ende, los directivos han avisado a los profesores que no se presenten a trabajar y a los padres que sus hijos, si quieren seguir cursando, deberán hacerlo uniéndose a alumnos de otra orientación e incluso, en algunos casos, cambiando hasta el turno.

“Soy Lucrecia, mamá de dos alumnas de la escuela Mariano Moreno 22, turno tarde”, se presentó una madre en las redes sociales. En su posteo, resumió lo que están viviendo: “Les paso a comentar una situación para muchos muy compleja. En la escuela NO se habilitan las plazas para los cursos 5° C y 6° B que son los únicos con la orientación en sociales y humanidades y los chicos quedan sin clases y vacantes para cursar y terminar sus estudios. Desde la escuela se les ofrece cursar momentáneamente con los chicos del turno mañana, pero al tener otra orientación, de seguir cursando durante todo el año, les quedarían muchas materias como equivalencias, lo cual es injusto.

Porque a la mañana es una orientación y a la tarde es otra. Sería injusto que hagan eso desde el Consejo de Educación por el solo hecho de que los alumnos de la tarde son 1 menos que a la mañana. Las aulas son muy pequeños, de 3×3, y de 2×2. ¡Cómo van a pretender poner 25 o 30 chicos en ese espacio. También se parte lo emocional, porque ellos estaban ilusionados de finalizar sus estudios acá con sus profesores y compañeros”, describió.

Según pudo saber El Entre Ríos, además de la Escuela Moreno, hay cursos aun sin comenzar las clases en la Escuela N°7 “Gdor. Gral. López Jordán”; Escuela N° 8 “Don Augusto Niez”; Escuela N° 23 “Rep. Oriental del Uruguay” (ROU) y en la Escuela N° 33 “Justa Gayoso”.

A los directivos de las instituciones se les advirtió desde supervisión que no debían citar a los docentes a trabajar sin que estuvieran habilitadas las “plazas”, porque no se sabe si cobrarán por su trabajo y, además, en caso de sufrir un accidente en los establecimientos, no tendrían cobertura de seguro alguna.

Por caso, en la Escuela Justa Gayoso compartieron este mensaje: “Se informa que hasta el momento no están habilitadas las plazas de 3ro B; 4to B; 1ro A y B de la ESA (Educación Secundaria de Adultos). Los docentes de esos cursos NO deben concurrir hasta que no esté la autorización desde el CGE”.

No solo los padres usaron las redes para canalizar su angustia.

También alumnos dijeron lo suyo.

“Hoy los estudiantes de la escuela República Oriental del Uruguay N°23, orientación de ciencias sociales y humanidades, nos sentimos tristes y enojados al enterarnos esta noticia de que hay que rendir materias que no son de nuestra Orientación de ciencias sociales y humanidades cuando no rendimos ninguna materia y estamos en el último año de sexto B.

Que nos corten la división B y nos hagan hacer la división A, que con mucho esfuerzo elegimos nuestra Orientación y hemos llegado hasta sexto año y que nos hagan esto. Cada uno de nosotros nos hemos esforzado al máximo para llegar al último año de sexto B”, expresaron.

“Con todo respeto –advirtieron- NOSOTROS LOS ESTUDIANTES DE LA ESC.R.O.U N°23 NO DESCANSAREMOS HASTA QUE NOS DEVUELVAN LO QUE NOS SACARON, NO ES JUSTO QUE NO PIENSEN EN NOSOTROS Y EN CÓMO NOS AFECTA TODA ESTA SITUACIÓN. ESPERAMOS QUE PARANÁ HAGA ALGO”.

Los estudiantes prometieron luchar para que la situación se revierta, con un mensaje escrito con mayúsculas:

“NOSOTROS NO NOS QUEDAREMOS CON LOS BRAZOS CRUZADOS. NOSOTROS TENEMOS DERECHO A ELEGIR NUESTRA ORIENTACIÓN.

NOSOTROS TENEMOS DERECHO A ESTUDIAR LA ORIENTACIÓN QUE ELEGIMOS.

NO NOS SAQUEN LA ORIENTACIÓN QUE QUEREMOS APRENDER.

¿POR QUÉ LOS AJUSTES SON SIEMPRE EN LAS ESCUELAS MAS VULNERABLES?”

Hasta este lunes desde la Asociación Gremial del Magisterio, el sindicato con mayor cantidad de afiliados, no habían hecho pública la situación que está afectando a numerosos docentes y a sus alumnos.

«Desde el CGE (Consejo general de Educación) no se están habilitando plazas. En las escuelas hay cursos de planta permanente y los cursos que generalmente que son B o las segundas divisiones están en planta temporal. Eso quiere decir que tienen que darle la habilitación año a año», explicó María José Chapitel, ante una consulta de Diario Junio.

«Históricamente esa habilitación en marzo ya estaba pero ahora el CGE está teniendo demoras. Y, en algunos casos, está planteando que, dependiendo de cuantos alumnos sean, no habilitan esas plazas. Es implica no abrir el curso», añadió.

Desde Agmer Concordia explican que, más allá de las orientaciones diferentes dentro de la misma escuela, no se puede dejar a un curso sin abrir porque no son 25. «Si son 20, 17 o 10 los chicos, tienen el mismo valor porque los chicos ya vienen transitando esa nueva orientación», añadió. Al mismo tiempo, explicó que en las escuelas no hay posibilidad de albergar a muchos chicos en una misma aula.

Chapitel dijo que lo que se ve es parte del ajuste que el gobierno provincial está aplicando en Educación. «Desde la Secretaría de Educación de la Comisión Directiva Central de Agmer y desde el sector de los trabajadores en el CGE se está trabajando en eso. Se ha logrado destrabar a algunas escuelas la semana pasada», indicó.

La gremialista dijo que están trabajando para resolver todas las situaciones que vayan surgiendo. No solo en la Mariano Moreno podrían cerrar cursos. Mencionó también a las secundarias N° 10 «República de Entre Ríos» y la N° 23 «República Oriental del Uruguay». Chapitel sostuvo que la decisión que tomen respecto de cerrar o abrir cursos definirá la definición política que adopte la actual gestión respecto de la Educación. «Cuando el gobernador está diciendo que está mejorando el control en los gastos de la provincia -que para nosotros no es gasto, es inversión- lo que está haciendo es cerrar cursos. Ni más ni menos», concluyó.

Fuente: El Entre Rios

Escuchar Noticia Pausa/Continuar

#concordia #diariodeconcordia #concordiadirecto #noticiasdeconcordia

Graba tu opinión (máximo 10 segundos) GRABAR DETENER Enviar Opinión

Opiniones de otros usuarios: Aún no hay opiniones.

#preocupacin #incertidumbre #secundarias #concordia

#concordia #diariodeconcordia #concordiadirecto

Gracias por estos 10 años juntos!