PRESENTACIÓN DEL LIBRO “RAÍCES DEL ALMA” DE ANTONIO CIPRIANO LUJÁN

La Municipalidad de Concordia, junto a la Coordinación del Hogar de Ancianos “Juana Sarriegui de Isthilart”, invita a la comunidad a participar de la presentación del libro “Raíces del alma”, escrito por Antonio Cipriano Luján, vecino concordiense de 72 años y residente del Hogar, quien plasmó en esta obra una profunda mirada poética y existencialista sobre la vida.

La actividad se realizará el lunes 1º de septiembre, a las 11:00 horas, en el Salón de Actos Municipales, en el marco de una propuesta cultural y comunitaria que pone en valor la voz y el talento de los adultos mayores.

Este proyecto fue llevado adelante por Gladys Portugal, Jefa del Departamento de Políticas de la Tercera Edad; Patricia Jaluf, Coordinadora de la Biblioteca Municipal infantil y juvenil “Graciela Cutro”; y Andrea Chirino, Coordinadora del Hogar Provincial de Ancianos “Juana Sarriegui de Isthilart”.

Esta propuesta es fruto del trabajo articulado de la Mesa de Trabajo Multisectorial para Impulsar Iniciativas Comunitarias, conformada por la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo y la Subsecretaría de Educación y Cultura (Secretaría de Desarrollo Humano).

Gladys Portugal destacó: “Este libro es mucho más que una obra literaria, es la demostración de que nuestros adultos mayores tienen mucho para aportar. Antonio nos recuerda que siempre hay tiempo para soñar y concretar proyectos que trascienden”.

Por su parte, Andrea Chirino expresó: “Desde el Hogar de Ancianos buscamos que cada residente pueda sentirse acompañado y valorado. Este trabajo refleja cómo, con apoyo y contención, pueden surgir iniciativas que enriquecen no solo a quienes viven en el Hogar, sino también a toda la comunidad”.

Patricia Jaluf subrayó: “La Biblioteca Municipal asumió con orgullo este desafío de acompañar a Antonio en la edición de su obra. Creemos en el poder transformador de la lectura y la escritura, y este libro es una muestra viva de que la cultura es un puente hacia la integración y la inclusión”.

Con esta presentación, la gestión municipal reafirma su compromiso de generar espacios de participación, expresión y desarrollo cultural, donde cada historia y experiencia de vida pueda convertirse en un aporte valioso para toda la comunidad.