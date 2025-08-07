Share Post Whatsapp Messenger

PROGRAMA DE ARREGLO Y BACHEO DE CALLES

La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, continúa este jueves 7 de agosto con el programa de arreglo de calles sin pavimentar como así también de bacheo en distintos sectores y barrios de la ciudad.

Los sectores en los que se estarán trabajando en la jornada, son los siguientes:

Boulevard Yuquerí y Boulevard Ayuí: Perfilado de zona aserraderos.

Villa Adela: Reparación de calles San Antonio y San Miguel entre Idelfonso Cuadrado y Panamá.

Barrio 25 de Mayo: Reparación de calle Tucumán entre Misiones, Chajarí y la zona.

La Bianca: Zona de los piletones; calles Antártida Argentina y pública.

Apertura y compactación de baches en calles Teniente Ibañez y Tavella; Mendiburu entre 2 de Abril y Odiard.

Colado de hormigón en calles Boulevard Yuquerí y Mendiburu; Boulevard Yuquerí y Dr. Florenza; Boulevard Yuquerí y Córdoba; Ricardo Rojas y Humberto Primo; Ituzaingó Sur y Moulins.

