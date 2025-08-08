Share Post Whatsapp Messenger

PROGRAMA DE ARREGLO Y BACHEO DE CALLES

La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, continúa este viernes 8 de agosto con el programa de arreglo de calles sin pavimentar como así también de bacheo en distintos sectores y barrios de la ciudad.

Los sectores en los que se estarán trabajando en la jornada, son los siguientes:

Villa Zorraquin: Perfilado y reparación de calle Alberto Galli entre Vuelta de Obligado y Ruta 015.

Calle Hermana Clara: zanjeo de arroyo desde calle Gualeguay al este.

Barrio IAPV: Reparación de calles Rivoli, Padres Capuchinos. Perfilado de calle Paula Albarracín.

Barrio El Toronjal: Perfilado de calles Lucas González y Misiones. Transversales calles Augusto Niez, Néstor Garat, Echagüe.

Apertura y compactación de baches en calles Teniente Ibáñez y Tavella; Ituzaingó Sur y Moulins.

Colado de asfalto en caliente en calles Eva Perón y Morrogh Bernard; San Luis casi Balcarce.

