Share Post Whatsapp Messenger

Tiempo de lectura aprox: 40 segundos

PROGRAMA DE ARREGLO Y BACHEO DE CALLES

La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, continúa este lunes 11 de agosto con el programa de arreglo de calles sin pavimentar como así también de bacheo en distintos sectores y barrios de la ciudad.

Los sectores en los que se estarán trabajando en la jornada, son los siguientes:

Barrio Isthilart: Perfilado de calle Balcarce, entre Isthilart y Boulevard Yuquerí y por esta, entre San Lorenzo y Las Heras.

Barrio La Arrocera: Calle Fátima y Gregoria Pérez; al oeste hasta J.J. Valle y recorrido de líneas de colectivos hasta calles Lieberman y 11 de Noviembre.

Barrio El Toronjal: Continúa reparación de calles Echagüe hasta Chajari y Lucas González entre Néstor Garat y Chabrillón.

Tavella Norte: Reparación de calles Alvear entre Boulevard Ayuí y Sara Neira; Boulevard Ayuí entre Tavella y Pampa Soler.

Trabajos de zanjeo en Boulevard Ayuí entre Tavella e Ituzaingó y al norte.

Apertura y compactación de baches en calles Tenientes Ibáñez y Tavella; San Lorenzo entre Urquiza y San Luis; La Rioja entre Niez y San Lorenzo; San Luis y Libertad.

Colado de hormigón en calles Ituzaingó Sur y Moulins; Teniente Ibáñez casi Tavella.

DEBUG 🎙️ Dejá tu opinión en audio 🎤 Grabar ⏹️ Detener 📤 Enviar