PROGRAMA DE ARREGLO Y BACHEO DE CALLES
La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, continúa este lunes 11 de agosto con el programa de arreglo de calles sin pavimentar como así también de bacheo en distintos sectores y barrios de la ciudad.
Los sectores en los que se estarán trabajando en la jornada, son los siguientes:
Barrio Isthilart: Perfilado de calle Balcarce, entre Isthilart y Boulevard Yuquerí y por esta, entre San Lorenzo y Las Heras.
Barrio La Arrocera: Calle Fátima y Gregoria Pérez; al oeste hasta J.J. Valle y recorrido de líneas de colectivos hasta calles Lieberman y 11 de Noviembre.
Barrio El Toronjal: Continúa reparación de calles Echagüe hasta Chajari y Lucas González entre Néstor Garat y Chabrillón.
Tavella Norte: Reparación de calles Alvear entre Boulevard Ayuí y Sara Neira; Boulevard Ayuí entre Tavella y Pampa Soler.
Trabajos de zanjeo en Boulevard Ayuí entre Tavella e Ituzaingó y al norte.
Apertura y compactación de baches en calles Tenientes Ibáñez y Tavella; San Lorenzo entre Urquiza y San Luis; La Rioja entre Niez y San Lorenzo; San Luis y Libertad.
Colado de hormigón en calles Ituzaingó Sur y Moulins; Teniente Ibáñez casi Tavella.