PROGRAMA DE ARREGLO Y BACHEO DE CALLES
La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, continúa este martes 12 de agosto con el programa de arreglo de calles sin pavimentar como así también de bacheo en distintos sectores y barrios de la ciudad.
Los sectores en los que se estarán trabajando en la jornada, son los siguientes:
Barrio Isthilart: Perfilado y reparación de calles Balcarce entre Isthilart y Boulevard Yuquerí. Luego por esta, entre Las Heras y San Lorenzo.
Barrio Toronjal: Continúa reparación de calles Lucas González entre Morrogh Bernard y Chabrillon; Batalla de Cepeda entre Lucas González y Misiones.
Barrio Arrocera: Reparación de calles Guarumba y Fátima; Fátima hacia Presidente Illia y Gregoria Pérez desde Fátima al oeste.
Continúa limpieza de desagüe en calle Ituzaingó, desde Boulevard Ayuí al norte.
Apertura y compactación de baches en calles San Luis y Libertad; Libertad al 80; Espino y San Juan; Espino y Rivadavia.
Colado de hormigón en calles Ituzaingó sur y Moulins; Teniente Ibáñez casi Tavella; Teniente Ibáñez y Tavella; San Lorenzo entre Urquiza y San Luis.
Asfalto en caliente en calles Gregoria Pérez e Isthilart; Gregoria Pérez al 1700; Gregoria Pérez al 1300; Néstor Garat y La Rioja; Mariano Amable entre Chabrillon y Rocamora.