Share Post Whatsapp Messenger

PROGRAMA DE ARREGLO Y BACHEO DE CALLES

La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, continúa este jueves 21 de agosto con el programa de arreglo de calles sin pavimentar como así también de bacheo en distintos sectores y barrios de la ciudad.

Los sectores en los que se estarán trabajando en la jornada, son los siguientes:

Perfilado de calles La Pampa entre Presidente Illia y 11 de Noviembre; Paula Albarracín, entre España y Boulevard Ayuí; Odiard, Mario Gatto y De Los Viñedos, entre Paula Albarracín y Concejal Veiga.

Repaso de calles Ricardo Rojas entre Boulevard Yuquerí y Diamante; Moulins entre Boulevard Yuquerí y Vera Peñaloza.

Asfalto en caliente en calles Mitre entre La Rioja e Hipólito Yrigoyen; Entre Ríos y Tucumán; Teniente Ibáñez y Tavella; Teniente Ibáñez y Concejal Veiga; Teniente Ibáñez entre Ituzaingó y Concejal Veiga; Isthilart entre Rawson y San Lorenzo.

Colado de hormigón en calles JJ. Paso, entre San Luis y Sarmiento; Espino y San Juan; JJ. Valle entre Perú y Humberto Primo.

Apertura y compactación de baches en calles Espino y Rivadavia; Avenida Robinson y 9 de Julio.