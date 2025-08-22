Share Post Whatsapp Messenger

PROGRAMA DE ARREGLO Y BACHEO DE CALLES

La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, continúa este viernes 22 de agosto con el programa de arreglo de calles sin pavimentar como así también de bacheo en distintos sectores y barrios de la ciudad.

Los sectores en los que se estarán trabajando en la jornada, son los siguientes:

Barrios Toronjal y Nebel: Perfilado de calles Lucas González entre Echagüe y zona Nebel; Espejo, Liniers, Cortada 39.

Benito Legerén: Perfilado de Avenida de Los Trabajadores, entre Parque Industrial y Barrio San Cayetano.

Barrio San Pantaleón: Zanjeo en calle De Los Viñedos entre Nogoyá y Federación.

Asfalto en caliente en calles Tratado del Pilar y Eva Perón; Moulins y Humberto Primo; Moulins al 1300; Villaguay al 1700; Gualeguay al 1700; Gregoria Pérez y Ozuna.

Colado de hormigón en calles Espino y Rivadavia.