PROGRAMA DE ARREGLO Y BACHEO DE CALLES
La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, continúa este viernes 22 de agosto con el programa de arreglo de calles sin pavimentar como así también de bacheo en distintos sectores y barrios de la ciudad.
Los sectores en los que se estarán trabajando en la jornada, son los siguientes:
Barrios Toronjal y Nebel: Perfilado de calles Lucas González entre Echagüe y zona Nebel; Espejo, Liniers, Cortada 39.
Benito Legerén: Perfilado de Avenida de Los Trabajadores, entre Parque Industrial y Barrio San Cayetano.
Barrio San Pantaleón: Zanjeo en calle De Los Viñedos entre Nogoyá y Federación.
Asfalto en caliente en calles Tratado del Pilar y Eva Perón; Moulins y Humberto Primo; Moulins al 1300; Villaguay al 1700; Gualeguay al 1700; Gregoria Pérez y Ozuna.
Colado de hormigón en calles Espino y Rivadavia.