PROGRAMA DE ARREGLO Y BACHEO DE CALLES

La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, continúa este lunes 25 de agosto con el programa de arreglo de calles sin pavimentar como así también de bacheo en distintos sectores y barrios de la ciudad.

Los sectores en los que se estarán trabajando en la jornada, son los siguientes:

Barrio IAPV: Reparación de calles Padre Odiard y Rivoli, entre Mario Gatto y Musetti.

Barrio Ex Aeroclub: Reparación de calles Concejal Veiga y Libertad.

Barrio 2 de Abril: Reparación de calle 2 de Abril, entre Teniente Ibáñez y Ricardo Rojas

Apertura y compactación de baches en calles Vélez Sarsfield casi Isthilart; Humberto Primo entre Avellaneda y Las Heras; Padre Servin entre Falucho y Giuliani; Asunción entre Pellegrini y Entre Ríos; San Juan entre Coldaroli y Asunción.

Colado de hormigón en calles Espino entre Rivadavia y San Juan; Espino y Rivadavia.