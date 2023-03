Proyecto de tarifa eléctrica diferencial… en concordia?

Cristina Guitar, concejal de Nueva Concordia-PJ, se manifestó sorprendida por la negativa del bloque de Juntos por el Cambio a tratar sobre tablas el proyecto de resolución que presentó en el receso tendiente a lograr apoyo para la iniciativa legislativa del senador nacional Edgardo Kueider (FdT) que apunta a lograr una rebaja de la parte impositiva en la tarifa de luz para la región de Salto Grande.

Desde la oposición argumentaron que normalmente acuerdan en forma previa cuando se pide tratar un expediente sobre tablas. “Me parece que es un tema que merece más estudio”, dijo el presidente del bloque de concejales de JxC a DIARIOJUNIO, Luciano Del Ollio. Pero Guitar recordó que hace pocos días se reunieron integrantes de ambos bloques con Kueider. “Es más, estuvo tres horas reunidos con nosotros, desde las 9 de la mañana hasta 12:10”, rememoró.

Guitar incluso recordó que el martes de esta misma semana se reunieron en comisión a ver los expedientes y los ediles de JxC participación de la reunión. El expediente ingresó a fines de febrero y está en comisión desde principios de marzo. A pesar de todo ello, esta mañana desde el bloque opositor argumentaron que desconocían el proyecto. “Estaba la concejala Reta en la reunión de Labor Parlamentaria y dijo que desconocían el proyecto”, indicó.

De igual modo, en la sesión de esta mañana el FdT insistió en pedir el tratamiento sobre tablas. Pero no hubo quorum para tratarlo. Del Ollio dijo que es un tema que necesita “más estudio”. Por ello, indicó que diagramaron una serie de reuniones para mañana y para la semana que viene. “Me parece que es un tema que requiere más estudios y con mayor profundidad y no votarlo así como si nada”, dijo.

A fines de febrero pasado, Guitar presentó en la secretaría del Concejo Deliberante un proyecto de resolución donde manifiesta su apoyo al proyecto de ley de Kueider que tiene como objetivo reducir el precio que pagan los usuarios por la energía eléctrica. La propuesta del senador, que era parte del bloque del Frente de Todos pero decidió separarse del mismo recientemente, es reducir del 21 al 5% el impuesto al Valor Agregado (IVA) en la tarifa eléctrica para usuarios residenciales y del 27% al 10,5% para usuarios comerciales, industriales y pymes.

“El tratamiento sobre tablas es una medida de excepción. Lo normal es que transite la vía de las comisiones y los despachos y que se estudien como corresponden. Mas estos temas que son fundamentales. No sé si había o no había realmente apuro de tratarlo sobre tablas”, dijo Dell Ollio dejando en claro que para la oposición no había ninguna urgencia. O por lo menos, no se los dejó explicitado de esa forma desde el oficialismo.

No obstante, Guitar argumentó que es “irresponsable” manifestar eso cuando el tema está en la agenda de todos los días y ha tomado estado público. “Más allá de la agenda es algo que nos involucra a todos los entrerrianos, más como concordienses que nos afecta. Hay un modus operandi de poner un manto de sospecha a todo lo que se presenta y las dudas las tienen sobre ellos mismos y su rol como concejales de la ciudad de Concordia. Es un reclamo histórico de los concordienses pero creo que están respondiendo a intereses extra provinciales- corporativos. Es lo que a mí me queda de esta cuestión”, remarcó.

“Entiendo que todo el tema de la generación que involucra el tema es complejo pero, en realidad, creo fue diseñado así porque favorece al AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) porque pagan mucho menos de energía en la factura”, dijo la concejala.

Por último, Guitar dijo que el proyecto se va a votar el jueves de la semana próxima. “Espero que conozcan el proyecto. Que lo lean”, dijo. Y, a manera de reflexión, dijo que, en 20, 30 o 40 años los concordienses se van a acordar de quienes hicieron algo para mejorar la vida de la gente; quienes levantaron la bandera de un reclamo histórico para que se revierta esta situación y nadie se va a acordar de quienes no dieron el tratamiento sobre tablas o no acompañaron”.

