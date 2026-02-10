Tamaño texto: − A +

PUESTA EN VALOR DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL

La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Salud, realizó trabajos de puesta en valor de las instalaciones del Centro de Salud San Miguel el cuál presta un importante servicio a vecinos de los barrios San Miguel II, Las Colinas, 17 de Octubre, entre otros.

La intervención incluyó arreglo y pintado de la fachada del CAPS, lo mismo que las veredas y rejas, en lo que es el exterior mientras que en el interior se hizo un reacondicionamiento general que incluyó mejoras en los sanitarios.

“Estos trabajos los llevamos adelante con el objetivo de mejorar la calidad de atención de nuestros vecinos que asisten a los Centros de Salud, que no son pocos, pero además para que el personal pueda trabajar en condiciones. Sabemos de la importancia que estos espacios cumplen en los barrios por eso es que vamos mejorando y poniendo en valor cada uno de ellos” sostuvo el Secretario de Salud Dr. Diego Sauré.

Además Sauré afirmó que cada intervención “se ejecuta con fondos propios de la Municipalidad, ese es el destino que se les da a los ingresos provenientes de nuestros vecinos que con responsabilidad cumplen con sus contribuciones”.