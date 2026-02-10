Local Concordia

PUESTA EN VALOR DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL

10 febrero, 2026
maxi
No hay comentarios
Tamaño texto:
Imagen Destacada

PUESTA EN VALOR DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL

La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Salud, realizó trabajos de puesta en valor de las instalaciones del Centro de Salud San Miguel el cuál presta un importante servicio a vecinos de los barrios San Miguel II, Las Colinas, 17 de Octubre, entre otros.

La intervención incluyó arreglo y pintado de la fachada del CAPS, lo mismo que las veredas y rejas, en lo que es el exterior mientras que en el interior se hizo un reacondicionamiento general que incluyó mejoras en los sanitarios.

“Estos trabajos los llevamos adelante con el objetivo de mejorar la calidad de atención de nuestros vecinos que asisten a los Centros de Salud, que no son pocos, pero además para que el personal pueda trabajar en condiciones. Sabemos de la importancia que estos espacios cumplen en los barrios por eso es que vamos mejorando y poniendo en valor cada uno de ellos” sostuvo el Secretario de Salud Dr. Diego Sauré.

Además Sauré afirmó que cada intervención “se ejecuta con fondos propios de la Municipalidad, ese es el destino que se les da a los ingresos provenientes de nuestros vecinos que con responsabilidad cumplen con sus contribuciones”.

Comentar noticia!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te puede interesar..

Local Concordia

Concordia, Maratón de la Mujer

10 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

Por trabajos en el acueducto Roca se ve afectado el suministro de agua en un sector de Concordia

10 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DURANTE EL PRÓXIMO FERIADO

10 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

EL CARNAVAL DE CONCORDIA SE PREPARA PARA UN FIN DE SEMANA LARGO A PURA PASIÓN

10 febrero, 2026
maxi

COMPACTO DE HOY

Local Concordia

Concordia, Maratón de la Mujer

10 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

PUESTA EN VALOR DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL

10 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

Por trabajos en el acueducto Roca se ve afectado el suministro de agua en un sector de Concordia

10 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DURANTE EL PRÓXIMO FERIADO

10 febrero, 2026
maxi
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Temperatura · Concordia
--°C
--:--
Diario de Concordia y la Región
Diario de Concordia y la Región