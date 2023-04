Quiere hacer en 6 meses lo que en 7 años se ignoró

Según ENRIQUE CRESTO, “EN 7 AÑOS PAVIMENTAMOS 1000 CUADRAS Y SE LLEGARÁ A COMPLETAR EL 100% AL ACCESO DE AGUA EN LA CIUDAD»

Nos gustaría saber cuáles son las cuadras, aquellas que ya estaban como pavimentadas hace años y que aún siguen siendo de tierra…u otras?

Luego de inaugurar por última vez el periodo de sesiones ordinarias en Concordia, destacó los hitos de su gestión que lograron “transformar Concordia”.

A modo de película de ficción, pareciera se hubiesen contratado extras para dar una buena imagen de la gestión los cuales apoyándolo dijeron…“Antes no se podía salir por el barrial. No entraban ni las ambulancias ni colectivos. Ahora no solo podemos andar sino que también se cambiaron todos los caños de las cloacas”.

Pero por más que quieran disfrazar la realidad, la ciudad habla por si sola. Si en pleno centro tenemos pozos de todos los tamaños y colores, imagínense lo que es fuera del centro donde los gobernantes de esta ciudad parece que no transitan.

Con respecto al agua, hay barrios que carecen de ella, barrios donde no hay presión de agua, barrios que disponen de pozos con bombeadores por la falta del servicio o la deficiencia del mismo.

Entonces pretenden hacernos creer que en poco más de 6 meses van a terminar con la problemática del agua y el mantenimiento de las calles, cuando en más de 7 años no pudieron hacerlo.

En época de elecciones todo vale, y cada uno compra el cuento que le gusta escuchar.