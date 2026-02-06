Radar Concordia en Tiempo Real

🌪️ RADARES EN TIEMPO REAL - CONCORDIA, ENTRE RÍOS
🎮 CONTROLES DEL SISTEMA DE RADAR
ℹ️ INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES
⚠️ NOTA SOBRE EL SMN: El radar oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a veces no está disponible para iframes externos por restricciones de seguridad. Por eso incluimos alternativas confiables.
📡 FUENTES UTILIZADAS:
• Windy - Radar satelital con datos en tiempo real
• Ventusky - Radar global con animación detallada
• Meteored Argentina - Radar meteorológico local
• AccuWeather - Radar de precipitaciones
🚨 PARA EMERGENCIAS:
• Alertas oficiales del SMN
• Defensa Civil Concordia
• Teléfono emergencias: 103 (Defensa Civil)
💡 CONSEJOS:
• Los radares se actualizan automáticamente cada 5 minutos
• Puedes forzar una actualización con el botón "Actualizar Ahora"
• Para mejor visualización, usa el botón de pantalla completa en cada radar
• Los datos pueden tener 5-10 minutos de retraso según la fuente
🔧 Plugin desarrollado para Concordia, Entre Ríos | Versión 3.0.0 | Última carga: 06/02/2026 11:42:52