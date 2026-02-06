Radar Concordia en Tiempo Real

🌪️ RADARES EN TIEMPO REAL - CONCORDIA, ENTRE RÍOS

📍 Coordenadas: -31.3927° S, -58.0209° O | 🕐 Hora local: 11:42:52 | 📅 06/02/2026
💨 Windy - Radar Satelital
Radar satelital con vientos | Actualizado: 11:42:52
🌎 Ventusky - Radar Global
Radar global con animación | Actualizado: 11:42:52
📡 Meteored Argentina
Radar meteorológico argentino | Actualizado: 11:42:52
🌀 AccuWeather Radar
Radar de precipitaciones | Actualizado: 11:42:52

🎮 CONTROLES DEL SISTEMA DE RADAR

🔄 ACTUALIZACIONES 0
⏱️ INTERVALO 5 minutos
📡 RADARES ACTIVOS 4/4
🕐 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 14:42:52

ℹ️ INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES

⚠️ NOTA SOBRE EL SMN: El radar oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a veces no está disponible para iframes externos por restricciones de seguridad. Por eso incluimos alternativas confiables.

📡 FUENTES UTILIZADAS:
Windy - Radar satelital con datos en tiempo real
Ventusky - Radar global con animación detallada
Meteored Argentina - Radar meteorológico local
AccuWeather - Radar de precipitaciones

🚨 PARA EMERGENCIAS:
Alertas oficiales del SMN
Defensa Civil Concordia
• Teléfono emergencias: 103 (Defensa Civil)

💡 CONSEJOS:
• Los radares se actualizan automáticamente cada 5 minutos
• Puedes forzar una actualización con el botón "Actualizar Ahora"
• Para mejor visualización, usa el botón de pantalla completa en cada radar
• Los datos pueden tener 5-10 minutos de retraso según la fuente

🔧 Plugin desarrollado para Concordia, Entre Ríos | Versión 3.0.0 | Última carga: 06/02/2026 11:42:52

COMPACTO DE HOY

Local Concordia

NUEVA EDICIÓN DE LA FERIA PASEO DEL RÍO

6 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

EL CARNAVAL DE CONCORDIA SE PREPARA PARA VIVIR SU TERCERA NOCHE

6 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

LA MUNICIPALIDAD REALIZA TAREAS DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO DE DESAGÜES PLUVIALES

6 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

LA MUNICIPALIDAD SE REUNIÓ CON EMPRENDEDORES QUE PARTICIPAN DE LAS FERIAS DE LA CIUDAD

6 febrero, 2026
maxi
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com