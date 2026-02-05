Local Concordia

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DURANTE EL FERIADO DE CARNAVAL

5 febrero, 2026
maxi
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DURANTE EL FERIADO DE CARNAVAL

La Dirección de Recolección de Residuos de la Municipalidad de Concordia informa a la comunidad como será la prestación del servicio durante el próximo Feriado de Carnaval, correspondiente al lunes 16 y martes 17 de febrero del 2026.

Lunes 16 de febrero de 2026: el servicio se realizará de manera normal durante todo el día.

Martes 17 de febrero de 2026: el servicio será con guardia sanitaria.

En ese sentido, desde la Dirección de Residuos se insta a los vecinos a sacar sus residuos en los horarios establecidos a fin de colaborar con el buen funcionamiento del servicio y en el mantenimiento de la limpieza de la ciudad.

