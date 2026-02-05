Local Concordia

RECOMENDACIONES DE BROMATOLOGÍA SOBRE LA INGESTA DE BEBIDAS ENLATADAS

5 febrero, 2026
maxi
Con el objetivo de preservar la salud de la población ante posibles enfermedades transmitidas por alimentos, la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Concordia recomienda lavar y desinfectar las latas de bebidas antes de consumirlas directamente del envase.

Esta acción tiene como finalidad destruir los gérmenes que puedan llegar a contener en su superficie.

En tanto, cabe recordar que dichas latas son almacenadas en distintos lugares donde quedan expuestas al polvo, suciedad, gérmenes, roedores y otros contaminantes.

