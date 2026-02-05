RECOMENDACIONES DE BROMATOLOGÍA SOBRE LA INGESTA DE BEBIDAS ENLATADAS

Con el objetivo de preservar la salud de la población ante posibles enfermedades transmitidas por alimentos, la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Concordia recomienda lavar y desinfectar las latas de bebidas antes de consumirlas directamente del envase.

Esta acción tiene como finalidad destruir los gérmenes que puedan llegar a contener en su superficie.

En tanto, cabe recordar que dichas latas son almacenadas en distintos lugares donde quedan expuestas al polvo, suciedad, gérmenes, roedores y otros contaminantes.