Share Post Whatsapp Messenger

Tiempo de lectura aprox: 22 segundos

REUNIÓN POR LOS PREMIOS SAN ANTONIO DE PADUA

Desde la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Concordia se convoca a dirigentes de nuestra ciudad, clubes, asociaciones, periodistas deportivos y personas vinculadas de una u otra manera al deporte, a una mesa de trabajo con el objetivo de sugerir ideas para la edición 2025 de los Premios San Antonio de Padua que se realizará en el mes de diciembre con fecha a confirmar.

El primer encuentro tendrá lugar este martes 12 de agosto a las 20.30 horas en el Coworking del Centro de Convenciones.

La finalidad es intercambiar opiniones para tratar de buscar la mayor conformidad y también incorporar aspectos positivos para la organización y logística de los premios.

DEBUG 🎙️ Dejá tu opinión en audio 🎤 Grabar ⏹️ Detener 📤 Enviar