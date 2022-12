Salud recomienda mantener las medidas de cuidado y completar esquemas de vacunación Covid-19

Gustavo Bordet, adelantó que se presentará en febrero ante la Asamblea Legislativa un nuevo proyecto de ley para financiar la mutual e incrementar los fondos destinados al funcionamiento de los cuarteles.

El mandatario provincial , Gustavo Bordet recibió a bomberos voluntarios de toda la provincia y durante el encuentro dialogaron sobre las necesidades que presentan en la actualidad los cuarteles y sus integrantes, y la labor que realizan por la comunidad.

En ese marco, la ministra de Gobierno, Rosario Romero puso de relieve que se acordaron una serie de mejoras en las distintas líneas de apoyo que reciben del Estado. Mientras que los bomberos valoraron los resultados del encuentro.

“Una de ellas, ya nos hemos comprometido. El gobernador definió duplicar lo que se paga por combustible a los distintos cuarteles de bomberos. Eso tendrá operatividad a partir del 1 de enero de 2023. Habrá un reconocimiento de combustible que quedará hacia el futuro con el doble de litros de lo que hoy se paga”, anunció.

A su vez, Romero precisó que “se han acercado posiciones en torno a otra cobertura que tiene que ver con la ayuda de lo que es social, fundamentalmente vinculado a salud. Bomberos voluntarios tiene una mutual a la que el Estado provincial apoyará para que logre un financiamiento permanente y pueda atender los requerimientos de sus asociados”.

Puntualmente, la ministra informó que “se avanzó en el texto de una nueva ley de bomberos voluntarios que incremente en un 100 por ciento los fondos de lo que reciben los cuarteles de bomberos por el fondo de extraordinario para combate del fuego, y a su vez, también con esos aportes que provienen del impuesto inmobiliario rural, se financie la mutual de los bomberos voluntarios”, insistió.

En ese marco, dijo que “el gobernador manifestó su voluntad de, al 15 de febrero cuando reabran las sesiones ordinarias de la legislatura provincial, empujar la sanción de esta nueva ley de bomberos voluntarios. La vigente ya tiene sus años, y estas mejoras las incorporarían en la nueva ley. A su vez, estamos discutiendo en torno a un reconocimiento al retiro del bombero tras 25 años de trabajo y se está trabajando en la forma de financiar ese reconocimiento”, adelantó.

Importante y positiva

Por su parte, presidente de la Federación Entrerriana de Asociación Bomberos Voluntarios, Pedro Bisogni definió como “sumamente importante y positiva la reunión” e indicó que “desde hace varios años se vienen tratando estos temas”.

“Lamentablemente estos últimos veranos no nos dan tregua y los recursos en los cuarteles se hacen insuficiente. No solamente lo provincial, sino también lo nacional. Además hay una necesidad imperiosa de trabajar en conjunto porque la situación de sequía y demás del verano hace que no podamos distraer nuestros esfuerzos”, indicó.

“Espero que tengamos la alternativa de conseguir un financiamiento para la mutual que sería dar obra social a más de 600 bomberos que no tienen ningún tipo de cobertura en la provincia sobre 1635 bomberos”, precisó.

En otro orden, dio cuenta que solicitaron un reconocimiento cuando se cumplan los 25 años de servicio. “Sería como decir que la sociedad, la provincia y el Estado provincial reconoce el desempeño y compromiso de los bomberos voluntarios con la sociedad entrerriana a los 25 años de servicio. Un reconocimiento económico para aquellos que han tenido la vocación de prestar el servicio durante tantos años y arriesgar su vida por los demás”, concluyó.