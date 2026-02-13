Sastre a Lapiduz: “Parece desconocer que desde hace años el Concejo Deliberante dejó de ser tribunal de alzada del Ejecutivo”

Tamaño texto: − A +

El concejal oficialista Felipe Sastre salió al cruce de las declaraciones del abogado Pablo Lapiduz, referente del partido “Compromiso por Concordia”, a quien le recomendó “que vuelva a leer la Constitución Provincial antes de su próxima gira mediática”. “Desde la reforma constitucional del 2008, el cambio de paradigma en materia de derecho público provincial y municipal es claro: la instancia administrativa se agota en el Presidente Municipal, conforme lo establecido por el art. 241 de la Carta Magna”, aseveró el edil, según información enviada a DIARIOJUNIO.

Luego agregó que “dicha previsión es operativa por sí misma y no requiere de reglamentación alguna. De allí que, por aplicación del principio de supremacía de la constitución, prevalezca sobre cualquier otra norma. El Concejo Deliberante ya tiene resueltos decenas de expedientes en ese sentido en los últimos años”.

“Aún así, estamos trabajando para aggiornar la ordenanza que aprobó el Código de Procedimiento Administrativo, que data del año 2000. Por eso si la vecinal de Alvaro Sierra quiere contribuir a la ciudad, podría estudiar ese tema en vez de proponer un gasto descomunal para convocar a una constituyente para sancionar la Carta Orgánica Municipal”, remató finalmente.

El municipio rechaza demandas con edictos defectuosos: un abogado advierte que la vía administrativa sigue abierta

Los otros 8 concejales del oficialismo porque son 9, siempre contesta sastre y la presidenta Lagraña está de balde o no sabe nada, el profesor Chapatin Rey otro inservible, eso que no me gusta Sastre pero es el unico que sale, los otros unos inservibles del primero al último.

Lapiduz debería gastar en ponerse al día, las cartas astrales no son doctrina ni capacitan para el ejercicio de la profesión.

ahhh, otra cosa concejalito, no va a decir nada de la demolición de la casa de campo de Zorraquín, frente a San Carlos. Tanto que usted reivindica la figura del primer intendente de Concordia? o se va a comer los mocos otra vez?

pero concejalito,deje de chicanear y preocúpese de trabajar más y ladrar menos que suculento sueldo le pagamos con la nuestra.

