SCHVARTZMAN DEJA LA SUBSECRETARÍA DE TURISMO Y CONTINUARÁ AL FRENTE DEL EMCONTUR

El Presidente Municipal Francisco Azcué aceptó la renuncia presentada, por motivos personales, por el Lic. Laureano Schvartzman al cargo de Subsecretario de Turismo, con vigencia a partir del 10 de agosto de 2025.

Con el objetivo de dar continuidad a las políticas y programas que han potenciado la actividad turística de Concordia y consolidar el trabajo conjunto entre el sector público y privado, Schvartzman continuará cerca de la gestión municipal desempeñándose como Presidente Ejecutivo del EMCONTUR.

Este jueves el Concejo Deliberante tratará un proyecto de modificación de la ordenanza del EMCONTUR, que establecerá que el Presidente Ejecutivo sea designado por el Intendente. Cabe mencionar que todos los integrantes del Directorio del Ente cumplen sus funciones ad honorem.

Por el momento, la persona que asumirá la conducción de la Subsecretaría de Turismo aún no ha sido definida. Quien ocupe ese cargo tendrá la responsabilidad de sostener y profundizar las políticas y proyectos en marcha para impulsar el desarrollo turístico y continuar posicionando a Concordia como un destino de referencia.

