SE ABRIERON LAS OFERTAS PARA LA REPAVIMENTACIÓN DE CALLE PAULA ALBARRACÍN

Esta mañana, en la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Concordia, se llevó a cabo la apertura de ofertas de la licitación pública para la repavimentación de la calle Paula Albarracín.

Se trata de una inversión a ejecutar con recursos propios y que se enmarca en el plan de obras anunciado por el Intendente Francisco Azcué. Los trabajos se realizarán en el sector comprendido por calles España y Presidente Illia.

“Es una obra muy importante para nosotros y para los vecinos que la venían pidiendo desde hace mucho tiempo, con una inversión de alrededor de 800 millones de pesos. Hoy se dio el primer paso que es la apertura de ofertas y una vez que se avance con el proceso administrativo y se adjudique, la empresa ganadora estará en condiciones de comenzar con los trabajos” especificó Azcué.

En ese sentido remarcó que “esto se va a hacer con fondos municipales por eso queremos transmitirle a los contribuyentes que este es el destino que le estamos dando a los recursos. Lo hacemos tomando conciencia de una administración responsable, honesta y transparente” que muchas veces “nos obliga a tomar decisiones difíciles pero necesarias. Nos votaron para poner los recursos donde tienen que ir, sabiendo que hay prioridades que son las que la gente nos demanda”.

El Subsecretario de Obras Públicas Mateo Sastre indicó que esta obra comprende la repavimentación de calle Paula Albarracín, entre calles España y Presidente Illia, representando alrededor de 16.000 m2 de pavimento a intervenir.

Se contemplan tareas de fresado de la carpeta existente; bacheo en asfalto; bacheo en hormigón; reconstrucción de badenes y boca calle en hormigón. En total fueron 3 ofertas las que se presentaron, resultando todas admisibles.

“Esta es la primera etapa del plan de repavimentación por 1.500 millones de pesos anunciado oportunamente que contempla otras calles de la ciudad que presentan las mismas condiciones” especificó Sastre.

