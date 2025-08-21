Share Post Whatsapp Messenger

SE DESARROLLA UN CURSO BÁSICO DE COMBATIENTE DE INCENDIOS FORESTALES

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Concordia, en conjunto con la Región NEA del Plan Nacional de Manejo del Fuego, dependiente del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), lleva adelante una nueva edición del Curso Básico de Combatiente de Incendios Forestales (CBCIF).

La capacitación, que se extiende durante toda la semana, combina instancias teóricas, técnicas y prácticas con el objetivo de formar a brigadistas preparados para enfrentar situaciones de emergencia relacionadas con incendios forestales.

El Secretario de Salud Diego Sauré destacó la importancia de la iniciativa, afirmando que “esta es la segunda vez que viene la regional NEA de la Mesopotamia, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación. Ellos coordinan el Plan de Manejo del Fuego y brindan cursos para brigadistas conteniendo teoría y práctica”.

“Hoy estamos debajo del puente Frondizi donde se desarrollaron pruebas prácticas para los brigadistas que tienen que ver con tirar líneas, hacer cortafuegos, uso de las bombas. Mañana (por el viernes) se va a realizar la parte de actividad física, ya que no cualquiera puede ser brigadista. Nos estamos preparando para el verano que sabemos que es temporada de incendios” aseguró Sauré.

Por su parte, el brigadista forestal y coordinador regional del Plan Nacional de Manejo del Fuego Daniel Blanco, explicó que “es una capacitación básica para combatientes de incendios forestales durante cinco días en los cuales tenemos tres días teóricos”, siendo este jueves una jornada de prácticas con motobomba, equipos de agua y distintas herramientas.

“Vimos cómo se pueden utilizar si se da el fuego como una herramienta de trabajo en una parcela chica. Mañana tenemos la parte física que consiste en preparar al brigadista para algunas situaciones de movimiento y de fuerza. El curso es muy importante y le agradezco al municipio de Concordia que nos ha dado todas las herramientas para estar acá, ya que estas son capacitaciones muy importantes”, destacó Blanco.

Participan de la capacitación la Brigada Forestal Municipal de Concordia, La Criolla y Los Charrúas, además de integrantes de Bomberos Zapadores. Cada una de estas instancias es evaluada por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, y quienes las aprueben recibirán la Certificación oficial CBCIF.