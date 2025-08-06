Se presentan los dos grandes eventos del año

Share Post Whatsapp Messenger

Tiempo de lectura aprox: 49 segundos

SE PRESENTA LA DOBLE JORNADA DE MTB Y FRONTERÓN, COMO EL DESAFÍO 248

Este jueves en las instalaciones de Yala Distribuciones en calle San Juan 373 se realizará la presentación de los dos eventos de jerarquía que quedan por delante para la Asociación Concordiense Amigos del MTB.

Desde las 20 horas se brindará el lanzamiento de las dos competencias. Por un lado, llegará la 3° Fecha del Circuito Amigos del MTB y la 6° del Campeonato Fronterón, que se disputará el domingo 24 de agosto en la localidad de Puerto Yeruá. En tanto que se lanzará la 8° edición del Desafío 248 2025 que se correrá en las inmediaciones del Complejo Turístico KM 248 durante el último fin de semana de noviembre.

En cuanto a la tercera del año para el MTB Entrerriano y el torneo Fronterón se espera la presencia de más de 250 ciclistas de distintos puntos del país, como así también representantes de Brasil y Uruguay.

Los bikers siguen las inscripciones habilitadas, a través de la web: www.encarrera.com.ar/fronteron Allí cada competidor deberá diferenciar que en competencia participará.

Para esta edición 2025 la organización pondrá en venta la remera oficial de la competencia que tendrá un costo extra de 25 mil pesos. Ese precio estará vigente hasta este viernes 8 de agosto a las 12 del mediodía. Para solicitar la remera oficial del evento se deberá realizar una reserva abonando el 50% del total por transferencia o en efectivo. Las mismas se podrán realizar a través del +5493454983697.

Prensa Amigos del MTB

DEBUG 🎙️ Dejá tu opinión en audio 🎤 Grabar ⏹️ Detener 📤 Enviar