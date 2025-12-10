SE PRESENTÓ EL PROYECTO PARA LA CREACIÓN DEL “CENTRO COMERCIAL A CIELO ABIERTO CONCORDIA”

“Muchas gracias por creer en este proyecto y darnos la oportunidad de ofrecer esto que va a ser un salto de calidad” remarcaron desde el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia, quienes llevaban 14 años esperando su concreción.

El Intendente Francisco Azcué encabezó esta mañana la presentación del proyecto de ordenanza que establece la creación del “Centro Comercial a Cielo Abierto Concordia”, el cual se realizará a través de un convenio marco de cooperación y gestión conjunta entre la Municipalidad de Concordia, el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia, la Asociación Amigos de la Peatonal y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En el proyecto, que será tratado en la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante del próximo viernes, se estipula que el Centro Comercial comprenderá el área delimitada por el radio del Estacionamiento Medido y el tramo de calle Las Heras, entre San Luis y Humberto Primo, constituyéndose en un corredor estratégico, con alto tránsito peatonal, moderno, sustentable y amigable con el entorno urbano.

COMPROMISO CUMPLIDO

El Intendente Azcué recordó que su concreción comenzó a partir del diálogo que mantuvieron con los impulsores de la idea. Allí surgió el compromiso de trabajar de manera conjunta: “doy fe que en esto hay estudio, planificación, no es algo que surgió de un día para el otro, sino todo lo contrario. Cuando decimos que vamos a hacer algo, lo hacemos; cuando asumimos un compromiso, no es un discurso vacío”.

En esa línea reconoció la importancia que tiene el sector privado para el desarrollo de Concordia y el rol que le toca al Estado. “Trabajamos para que haya nuevas oportunidades, para que crezcan los que invierten y arriesgan. Creemos en el diálogo con las instituciones porque aún cuando hay diferencias, trabajamos sobre ellas con un solo objetivo: que nuestra ciudad cambie”.

Sobre el proyecto en sí, Azcué subrayó que “no es solamente delimitar una zona de la ciudad y que haya actividades comerciales, sino que esto es una gobernanza público-privada” para lo cual se creará una comisión mixta, con representantes del Centro de Comercio Industria y Servicios de Concordia, de la Comisión de Amigos de la Peatonal y del Departamento Ejecutivo Municipal. La comisión aprobará proyectos de inversión, controlará el uso del fondo y publicará informes semestrales de gestión.

“Les pido a todos que cada uno desde el lugar que le toque, que ponga lo mejor, porque esto no es solamente un beneficio para el comercio, es un beneficio para todos. Podemos hacer una ciudad pujante, productiva, ordenada; vamos con este proyecto que va a ser un éxito, se los puedo asegurar y el 2026 va a ser un gran año para la ciudad” concluyó el Intendente.

14 AÑOS DE LUCHA

El presidente del Centro de Comercio, Industria y Servicios, Adrián Lampazzi, recordó que la iniciativa “llevaba más de una década, que en su momento arrancó pero después volvió para atrás” remarcando que desde la idea original a lo presentado hoy “han habido modificaciones pero es un proyecto que está vivo, así que estamos realmente muy contentos y con muchas expectativas”.

Dirigiéndose a las autoridades municipales presentes, Lampazzi afirmó: “muchas gracias por creer en este proyecto y darnos la oportunidad de ofrecer esto que va a ser un salto de calidad”.

Por su parte, el vicepresidente de la entidad y delegado ante la CAME, Jorge Villalta, sostuvo que “valoro muchísimo lo que se está haciendo hoy, ya que esto es el broche de 14 años de lucha. En el mundo, en Argentina y en Entre Ríos, los centros comerciales han avanzado, acá siempre había un pero, por eso celebramos esta ordenanza y estamos muy ansiosos de ver los primeros frutos”.

BENEFICIO

El secretario de Gobierno Luciano Dell´Olio afirmó que en el armado del proyecto de ordenanza “han trabajado todas las partes, a las cuáles les agradezco el compromiso. Esto va a traer un enorme beneficio al comercio de Concordia”.

La Viceintendente Magdalena Reta de Urquiza indicó que la creación de este espacio “es un paso más que estamos dando camino al Bicentenario de Concordia” para lo cual “debemos tener una ciudad acorde” adelantando que este proyecto será uno de los temas a tratar en la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de este viernes.

Acompañaron la presentación funcionarios municipales, concejales, representantes y miembros de instituciones de la ciudad.