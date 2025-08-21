Share Post Whatsapp Messenger

SE PRESENTÓ EN BUENOS AIRES LA PRIMERA EDICIÓN DE “CONCORDIA PRODUCE”

La Municipalidad de Concordia realizó en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, la presentación oficial de “Concordia Produce”, la primera exposición multisectorial de la región, que se llevará a cabo los días 17 y 18 de octubre en el Parque Central Viñedos Moulins y el Centro de Convenciones Concordia.

La muestra reunirá a más de 200 expositores de sectores productivos, industriales, comerciales e institucionales, generando un espacio único para la promoción de la producción local y regional. Además, contará con una ronda de negocios destinada a vincular empresarios y emprendedores, y un ciclo de conferencias académicas organizado en conjunto con la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Organizado por la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia, con el acompañamiento de instituciones académicas y del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia, el evento cuenta con el apoyo de CAME, FEDER, CFI, INTA, INTI y la Secretaría de Industria, Comercio y Hacienda de Entre Ríos.

Durante la presentación, el representante del Gobierno de Entre Ríos en CABA, José Moulia, remarcó la importancia de “apoyar a los municipios que apuestan a fortalecer su perfil productivo y a proyectarse como polos de desarrollo regional”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Productivo de Concordia, Ing. Federico Schattenhofer, destacó: “Concordia Produce es el resultado de un trabajo colaborativo que reúne al sector público, privado y académico con un objetivo común: impulsar la innovación, el empleo y el crecimiento de nuestra ciudad y su región de influencia”.

También formaron parte del encuentro la vocal del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia, Natalia Soledad Tuppone, y la Dra. Hilda Rousserie, representante del comité académico integrado por la UNER y la UTN, quienes resaltaron el valor de este espacio como plataforma de vinculación y generación de conocimiento.

La Municipalidad de Concordia invita a toda la comunidad productiva, empresarial y académica a sumarse a esta primera edición de “Concordia Produce”, un evento pensado para potenciar la identidad productiva de la región y abrir nuevas oportunidades de desarrollo.