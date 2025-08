Share Post Whatsapp Messenger

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 45 segundos

SE PRESENTÓ LA EDICIÓN 2025 DEL CONCEJO DELIBERANTE JUVENIL

Este lunes, con la presencia del Intendente Francisco Azcué, se realizó el lanzamiento del Concejo Deliberante Juvenil bajo el lema “¡Tu Voz Cuenta!”, con el objetivo de fomentar ideas y promover acciones concretas que generen un impacto positivo en la comunidad.

Se trata de la instancia anual que promueve el Concejo Deliberante para la promoción de la participación ciudadana y la formación cívica de los jóvenes, a la vez que resulta en una valiosa herramienta para introducirlos en la labor legislativa.

Entre las actividades previstas, se prevé la realización de talleres acerca del “El Rol del Concejal”, “Participación Ciudadana y Construcción de Políticas Públicas”, “Oratoria y Liderazgo” y “Técnica Legislativa: ¿Cómo armar un proyecto?”.

Los alumnos participantes deberán presentar sus proyectos el 12 de septiembre, mientras que la defensa de los mismos será el 24 de ese mismo mes.

Dentro del cronograma, está contemplada la sesión final y aprobación de iniciativas para el 17 de octubre. El cierre de la presente edición está contemplado para el 26 de noviembre, con la entrega de certificados.

COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN

Azcué destacó que el programa “es muy importante para nosotros como gestión y para la ciudad porque está relacionado con la promoción de la participación ciudadana, que comprende un deber cívico, una base moral y ética de la cual no nos conviene evadirnos” añadiendo que “lo más inteligente que podemos hacer es involucrarnos”.

Dirigiéndose a los estudiantes, el Intendente de Concordia sostuvo que “les vamos a dar herramientas y vamos a sentarnos a estudiar, a aprender y a pensar. Hay razones para desconfiar de los políticos pero, insisto, no es una buena idea desvincularse, no es una buena idea mirar para otro lado, porque si no dejamos que sigan siempre los mismos, que sigan haciendo las mismas cosas y claramente eso no nos ha hecho bien como ciudad”.

COMPLEMENTO

Por su parte, la Presidente del Concejo Deliberante Magdalena Reta de Urquiza, adelantó que la novedad de esta edición es que “estamos trabajando para incorporar, desde el Área de Participación Ciudadana, la posibilidad de que los proyectos salgan a votación del ciudadano común, para que vean las propuestas y así puedan votarlas”.

El Concejo Juvenil “es muy valioso desde punto de vista educativo porque se aprende un proceso distinto, se aprende la técnica legislativa y también cómo exponer una idea oralmente, por lo que complementa todo el proceso educativo que el alumno ya viene desarrollando”, puntualizó.

HERRAMIENTA EDUCATIVA

De igual manera, se expresó el Director Departamental de Escuelas, José Luis Ferrari quién subrayó que “es muy importante que los chicos puedan venir, ver la parte legislativa, cómo es el sistema democrático y proponer su proyecto, que lo van trabajando dentro del aula”.

Por último, el Subsecretario de Cultura y Educación, Carlos Gatto puso el énfasis en la creatividad de los jóvenes: “Sabemos lo ingeniosos que son así que seguramente de ellos surjan importantes ideas con el fin de mejorar nuestra ciudad y nosotros estamos para acompañar todo este tipo de iniciativas con nuestros equipos técnicos”.

Acompañaron la presentación funcionarios municipales, concejales de los tres bloques y estudiantes y docentes de establecimientos educativos.

DEBUG 🎙️ Dejá tu opinión en audio 🎤 Grabar ⏹️ Detener 📤 Enviar