Local Concordia

SE REALIZARON TRABAJOS DE SANEAMIENTO Y RETIRO DE RESIDUOS EN EL ARROYO MANZORES

15 febrero, 2026
maxi
No hay comentarios
Imagen Destacada

SE REALIZARON TRABAJOS DE SANEAMIENTO Y RETIRO DE RESIDUOS EN EL ARROYO MANZORES

En el marco de las políticas de cuidado y preservación de los espacios públicos que impulsa la Municipalidad de Concordia, se realizaron trabajos de saneamiento y retiro de residuos en la desembocadura del Arroyo Manzores.

Las tareas estuvieron a cargo de personal del Ente de Gestión Costanera y forman parte de los trabajos de mantenimiento que se llevan adelante a lo largo del año, con el objetivo de mantener el arroyo en condiciones y evitar obstrucciones en un sector previo al dique.

Durante la jornada se retiró una importante cantidad de residuos, principalmente plásticos no degradables, que estaban acumulados en el cauce y en sus márgenes.

Desde el Ente señalaron que, a lo largo de todo el recorrido del arroyo por la ciudad, se arrojan residuos de manera permanente, una práctica que provoca daños ambientales y afecta un entorno natural utilizado para actividades recreativas y turísticas.

Por ese motivo, se solicita a la comunidad colaborar con el cuidado del arroyo, evitando arrojar basura y contribuyendo al mantenimiento de un espacio que es de todos.

Comentar noticia!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te puede interesar..

Local Concordia

SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DURANTE LOS DÍAS LUNES Y MARTES

15 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

CODESAL acompaña el mes de los enamorados con un voucher de beneficios

7 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

NUEVA EDICIÓN DE LA FERIA PASEO DEL RÍO

6 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

EL CARNAVAL DE CONCORDIA SE PREPARA PARA VIVIR SU TERCERA NOCHE

6 febrero, 2026
maxi

COMPACTO DE HOY

Local Concordia

SE REALIZARON TRABAJOS DE SANEAMIENTO Y RETIRO DE RESIDUOS EN EL ARROYO MANZORES

15 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DURANTE LOS DÍAS LUNES Y MARTES

15 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

CODESAL acompaña el mes de los enamorados con un voucher de beneficios

7 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

NUEVA EDICIÓN DE LA FERIA PASEO DEL RÍO

6 febrero, 2026
maxi
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com