SE REALIZARON TRABAJOS DE SANEAMIENTO Y RETIRO DE RESIDUOS EN EL ARROYO MANZORES

En el marco de las políticas de cuidado y preservación de los espacios públicos que impulsa la Municipalidad de Concordia, se realizaron trabajos de saneamiento y retiro de residuos en la desembocadura del Arroyo Manzores.

Las tareas estuvieron a cargo de personal del Ente de Gestión Costanera y forman parte de los trabajos de mantenimiento que se llevan adelante a lo largo del año, con el objetivo de mantener el arroyo en condiciones y evitar obstrucciones en un sector previo al dique.

Durante la jornada se retiró una importante cantidad de residuos, principalmente plásticos no degradables, que estaban acumulados en el cauce y en sus márgenes.

Desde el Ente señalaron que, a lo largo de todo el recorrido del arroyo por la ciudad, se arrojan residuos de manera permanente, una práctica que provoca daños ambientales y afecta un entorno natural utilizado para actividades recreativas y turísticas.

Por ese motivo, se solicita a la comunidad colaborar con el cuidado del arroyo, evitando arrojar basura y contribuyendo al mantenimiento de un espacio que es de todos.