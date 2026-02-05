SE REALIZÓ EL LANZAMIENTO OFICIAL DEL CARNAVAL DE LOS PEQUEÑOS DUENDES

La Municipalidad de Concordia, a través del Ente Permanente de Carnaval, realizó el lanzamiento oficial del Carnaval de los Pequeños Duendes 2026, una de las propuestas culturales más esperadas por las familias de la ciudad.

Del acto participaron el Director del Ente Permanente de Carnaval, Luis Sánchez; la Directora de Eventos, Magali Martínez; y las Concejalas Celeste Fuscado y Silvina Ovelar, junto a representantes de las distintas comparsas que formarán parte de esta nueva edición.

Durante la presentación, el Director del Ente Permanente de Carnaval, Luis Sánchez, destacó que “el Carnaval de los Pequeños Duendes es una fiesta pensada para las infancias, donde se promueven valores como la inclusión, el compañerismo y la identidad cultural. Es un espacio donde los chicos son protagonistas y donde las familias pueden disfrutar de un espectáculo gratuito y de calidad”. Asimismo, remarcó la importancia del trabajo conjunto con las comparsas y el acompañamiento del Municipio para garantizar el desarrollo ordenado de cada noche.

Por su parte, la Directora de Eventos, Magali Martínez, señaló que “este lanzamiento marca el inicio de una edición que viene con mucha expectativa. Desde la organización se trabaja para que cada jornada sea segura, dinámica y pensada para el disfrute de toda la familia”, y valoró el compromiso de los equipos que hacen posible el carnaval infantil.

En tanto, referentes de las comparsas participantes expresaron su entusiasmo por el comienzo del carnaval, destacando el esfuerzo colectivo y el trabajo sostenido durante todo el año. “Para nosotros es una alegría enorme ver a los chicos desfilar, crecer y vivir el carnaval como una experiencia de aprendizaje y pertenencia”, manifestaron.

Se recordó que el Carnaval de los Pequeños Duendes 2026 comenzará el sábado 8 de febrero, a las 20 horas, con entrada libre y gratuita, en el Corsódromo “Atanasio Bonfiglio”, con la conducción del presentador Fernando Lescano.

PRIMER DESFILE

Sábado 8 de febrero:

1. Los del Río

2. Los Peques de Camba Paso

3. Villa Samba

4. Los Enanitos del Carnaval

5. Bella Flor

6. Ferro Berá

7. Los Cabezones

Desde el Municipio se invita a toda la comunidad a acompañar y disfrutar de cada una de las noches del Carnaval de los Pequeños Duendes 2026, una celebración que pone en valor la alegría, la creatividad y el protagonismo de las infancias concordienses