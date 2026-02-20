SE SUSPENDE LA TERCERA NOCHE DEL CARNAVAL DE LOS PEQUEÑOS DUENDES

La organización del Carnaval de los Pequeños Duendes informa a la comunidad que, debido a los lamentables y repudiables hechos de violencia registrados el pasado martes en zonas aledañas al Corsódromo Atanasio Bonfiglio, se ha decidido suspender la tercera noche de desfiles. La determinación fue adoptada con el objetivo primordial de resguardar la integridad y seguridad de los más chicos, priorizando el espíritu familiar que caracteriza a esta celebración.

La decisión fue acordada entre los referentes de las comparsas participantes, el Subsecretario de Gobierno Lucas Fuscado, el Director Ejecutivo del Ente Permanente del Carnaval, Luis Sánchez, y la Directora de Eventos Magali Martínez, quienes coincidieron en que el cuidado de los niños es la prioridad.

En los próximos días se comunicará la modalidad de un cierre institucional correspondiente a la edición 2026.

Asimismo, se destacó el importante operativo de seguridad desplegado por la Policía de Entre Ríos y la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, que permitió mantener el orden dentro del predio. También se reconoció el trabajo preventivo y de asistencia sanitaria llevado adelante por la Secretaría de Salud de Concordia.

Desde la organización agradecen la comprensión de las familias y de toda la comunidad, reafirmando el compromiso de que el Carnaval de los Pequeños Duendes continúe siendo un espacio seguro, de alegría y pensado por y para los chicos.