Local Concordia

SE SUSPENDE LA TERCERA NOCHE DEL CARNAVAL DE LOS PEQUEÑOS DUENDES

20 febrero, 2026
maxi
No hay comentarios
Imagen Destacada

La organización del Carnaval de los Pequeños Duendes informa a la comunidad que, debido a los lamentables y repudiables hechos de violencia registrados el pasado martes en zonas aledañas al Corsódromo Atanasio Bonfiglio, se ha decidido suspender la tercera noche de desfiles. La determinación fue adoptada con el objetivo primordial de resguardar la integridad y seguridad de los más chicos, priorizando el espíritu familiar que caracteriza a esta celebración.

La decisión fue acordada entre los referentes de las comparsas participantes, el Subsecretario de Gobierno Lucas Fuscado, el Director Ejecutivo del Ente Permanente del Carnaval, Luis Sánchez, y la Directora de Eventos Magali Martínez, quienes coincidieron en que el cuidado de los niños es la prioridad.

En los próximos días se comunicará la modalidad de un cierre institucional correspondiente a la edición 2026.

Asimismo, se destacó el importante operativo de seguridad desplegado por la Policía de Entre Ríos y la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, que permitió mantener el orden dentro del predio. También se reconoció el trabajo preventivo y de asistencia sanitaria llevado adelante por la Secretaría de Salud de Concordia.

Desde la organización agradecen la comprensión de las familias y de toda la comunidad, reafirmando el compromiso de que el Carnaval de los Pequeños Duendes continúe siendo un espacio seguro, de alegría y pensado por y para los chicos.

Comentar noticia!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te puede interesar..

Local Concordia

EL MUNICIPIO Y LA UNER TRABAJAN EN EL FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A LAS PERSONAS MAY ORES

20 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

FERIA PASEO DEL RÍO EN LA COSTANERA

20 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

ALLANAMIENTO EN FEDERAL. SECUESTRAN TELEFONOS POR UN CASO DE ESTAFA

20 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

LA MUNICIPALIDAD INTERVIENE EN DISTINTAS SITUACIONES GENERADAS POR EL TEMPORAL

20 febrero, 2026
maxi

COMPACTO DE HOY

Local Concordia

SE SUSPENDE LA TERCERA NOCHE DEL CARNAVAL DE LOS PEQUEÑOS DUENDES

20 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

EL MUNICIPIO Y LA UNER TRABAJAN EN EL FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A LAS PERSONAS MAY ORES

20 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

FERIA PASEO DEL RÍO EN LA COSTANERA

20 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

ALLANAMIENTO EN FEDERAL. SECUESTRAN TELEFONOS POR UN CASO DE ESTAFA

20 febrero, 2026
maxi
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com