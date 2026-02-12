Local Concordia

SE VIENE EL SEGUNDO DESFILE DEL CARNAVAL DE LOS PEQUEÑOS DUENDES

12 febrero, 2026
La Municipalidad de Concordia, a través del Ente Permanente de Carnaval, anticipa la realización de la segunda noche del Carnaval de los Pequeños Duendes 2026, que tendrá lugar el próximo 17 de febrero a las 20:30 horas en el Corsódromo “Atanasio Bonfiglio”, con entrada libre y gratuita.

Luego de una exitosa jornada inaugural, donde las familias concordienses acompañaron masivamente esta propuesta cultural dedicada a las infancias, la organización ultima detalles para vivir una nueva noche colmada de color, música y alegría.

El Director del Ente Permanente de Carnaval Luis Sánchez, destacó que “estamos muy satisfechos con el desarrollo de la primera noche y con la respuesta del público. Ver el corsódromo lleno de familias, acompañando a los chicos, es la mejor confirmación de que este carnaval cumple su objetivo: brindar un espacio de inclusión, participación y encuentro”.

En ese sentido, Sánchez remarcó que “para esta segunda noche redoblamos el esfuerzo en la organización y la logística, trabajando de manera articulada con las distintas áreas municipales para garantizar seguridad, orden y un espectáculo de calidad. Queremos que cada jornada sea una verdadera fiesta para los niños y para toda la comunidad”.

Durante el segundo desfile participarán las comparsas Ferro Béra, Villa Samba, Bella Flor, Los Enanitos del Carnaval, Los Peques de Camba Paso, Los del Río y Los Cabezones, que volverán a desplegar en escena el fruto de un trabajo sostenido durante todo el año.

Desde el Ente Permanente de Carnaval se invita a toda la comunidad a acompañar esta nueva jornada y a seguir celebrando el protagonismo de las infancias, en una propuesta que pone en valor la creatividad, el compañerismo y la identidad cultural de Concordia.

