Se viene estancia grande

ESTE SÁBADO LLEGA LA TERCERA FECHA A ESTANCIA GRANDE

Va quedando todo encaminado lo que será la continuidad del torneo de mountain bike que organiza la Asociación Concordiense Amigos del MTB. Este sábado 10 desde las 14 horas se pondrá en marcha la tercera fecha, que tendrá como punto de largada y llegada la localidad de Estancia Grande.

La prueba tendrá como epicentro la plazoleta que está pegada a la Municipalidad de Estancia Grande.

El circuito tendrá una extensión de 16,500 kilómetros, combina caminos rurales, además pasa por un campo. Las categorías Elite, Sub 23, Juveniles, Máster A, B y C emplearán 3 vueltas; en Varones Promocionales, Principiantes, Máster D, Damas Elite, Damas Máster A, B y C darán 2 vueltas; en Damas, Promocionales y Varones Menores realizarán 1 vuelta.

Las inscripciones siguen habilitadas para los interesados en ser parte de esta nueva fecha, desde los Amigos del MTB. Para acceder se puede ingresar al siguiente sitio: www.encarrera.com.ar/mtb/ Cabe destacar que las inscripciones estarán habilitadas hasta el jueves 8 de agosto a las 12 horas.

En tanto que la entrega del kit de competencia se llevará a cabo en la tarde del jueves 8 de agosto en las instalaciones de LR Bike en calle Alvear 1231 de 18 a 20.30 horas. En tanto que la entrega de los kit a los competidores no residentes de Concordia se realizará el mismo sábado 10 de 12.30 a 13.30.

Prensa Amigos del MTB