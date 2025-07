Se vienen nuevas lluvias y anticipan un marcado descenso térmico: cómo sigue el tiempo en el campo

Share Post Whatsapp Messenger

Se vienen nuevas lluvias y anticipan un marcado descenso térmico: cómo sigue el tiempo en el campoUn frente frío avanza desde el sur con un marcado descenso térmico y vientos intensos, mientras las lluvias se concentran principalmente en Buenos Aires y la Mesopotamia; se esperan días con temperaturas bajo lo normal y una inestabilidad moderada hacia el fin de semana

Durante el resto del día de hoy, se prevé que se afiance una circulación de aire desde el sur sudeste, lo cual provocara una mezcla que ira imponiendo un descenso térmico moderado. La zona de inestabilidad se mantendrá acompañando el frente estacionario sobre el norte de la Patagonia, con posibles lluvias modestas sobre Neuquén y la estepa rionegrina. En el centro norte del país, la situación se modifica muy poco respecto del fin de semana, sobre todo en las zonas que mantienen buena insolación, sectores que mantendrán temperaturas por encima de los valores normales.

Con el avance del día de mañana, pueden verse algunas nevadas en sectores cordilleranos de Neuquén y Río Negro, pero se mantiene la estabilidad en el centro norte del país. Una zona de alta presión toma el sur de La Pampa y el litoral marítimo de Río Negro, favoreciendo que los vientos del sur se intensifiquen, haciendo sentir con mayor eficiencia la llegada de aire frío. Esto se reflejara en un descenso térmico más importante. Los valores absolutos de temperatura no serán rigurosos, pero los vientos más intensos dejaran una sensación térmica más baja. La mezcla de masas de aire ya se activa hasta el norte del país, donde también, a pesar de la insolación, los registros térmicos se mueven en forma negativa. Seguimos sin lluvias en el centro norte del país. Solo pueden agregarse precipitaciones menores en el sur de la Patagonia.

Hacia la jornada del miércoles, la zona de alta presión ya se habrá movido hacia el este noreste y con este movimiento, cesa la entrada de aire del sur. Prevalecen los vientos del este y se corta el enfriamiento en forma temporaria. Regresa algo de aire húmedo y la mezcla de aire queda un poco más templada aunque no como a inicios de semana. Aparece algo de actividad en la zona sur de Santiago del Estero y el norte de Santa Fe, cerrando el día, posiblemente proyectando algunas lluvias menores al centro de la Mesopotamia. Se mantiene libre de lluvias todo el resto del centro norte del país. Se desactivan las lluvias en la Patagonia, siguen siendo muy pobres las nevadas en áreas cordilleranas.

Para el jueves, la inestabilidad generada en la última parte del miércoles, gana algo de extensión hacia el centro norte de la Mesopotamia, afectando zonas del centro norte de Santa Fe, centro oeste y norte de Entre Ríos y gran parte de Corrientes, posiblemente avanzando sobre el sur de Misiones. Las lluvias pueden ser extendidas, pero prevalecerán milimetrajes modestos o lloviznas. Es un evento que surge del tránsito de un perturbación en altura y aprovecha la humedad que no logro removerse, no es una onda frontal con potencial para desarrollar tormentas. Pueden darse correcciones de humedad superficial que en algunas zonas de Santa Fe y el norte entrerriano no estarían de más. No llueve en el resto de la región pampeana.

Para el viernes, ingresamos en el momento más inestable de la semana. Los vientos del sudoeste se imponen siguiendo el avance de un frente el cual encontrara una masa de aire con buena carga de humedad en el centro sudeste bonaerense. Es una zona que no necesita lluvias pero quedara expuesta al desarrollo de la nubosidad con mayor potencial para que estas se concreten. En principio, no se perfilan eventos tan significativos como los de la semana pasada, pero pueden sumarse marcas de entre diez y veinte milímetros. Los vientos del sur se vuelven intensos y dominantes a gran escala y se genera una entrada de aire frío importante, la cual anticipa la llegada de aire de características similares a las observadas a principios de julio. Se repite de alguna manera el rigor térmico, pero debemos notar que es apenas la segunda irrupción de aire frio destacada de todo el mes de julio.

Entrando al fin de semana, se afianza en forma muy eficiente la circulación de aire desde el sur, se completan las lluvias sobre gran parte de la franja sur bonaerense y el centro sur de La Pampa. No son lluvias destacadas en cuanto a volumen, pero para el centro de La Pampa, serían beneficiosas. La mezcla de aire frío puede generar cielos nublados en el resto de la región pampeana, quizá algunas lloviznas, pero en general es un frente con muy poca actividad en cuanto a lluvias para la zona núcleo central. Si pueden activarse algunas lluvias extras cuando el frente alcanza zonas tropicales, sobre todo provocando precipitaciones en la provincia de Misiones. Todo el fin de semana será dominado por la circulación de aire del sector sur, recién hacia el lunes hay cierta modificación de este patrón de vientos.

