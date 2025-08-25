Share Post Whatsapp Messenger

SEGUNDA JORNADA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO SOSTENIBLE CONCORDIA 2025-2030

Con la participación de referentes del sector público, privado, académico y civil, se desarrolló la segunda jornada del Plan Estratégico de Turismo Sostenible, una instancia clave que busca definir, de manera participativa, la hoja de ruta para el desarrollo turístico responsable de la ciudad.

El PETS (Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2025-2030), presentado en mayo con su primer taller, busca nutrirse de aportes colectivos que fortalezcan la construcción de políticas públicas sostenibles a largo plazo. Bajo la premisa de que el turismo es una herramienta concreta para el desarrollo local, sustentable, responsable e inclusivo, la propuesta se apoya en el trabajo articulado entre el sector público y privado.

La iniciativa es impulsada por la Subsecretaría de Turismo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo, y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), con el respaldo académico de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Este acompañamiento permite garantizar una mirada objetiva, integral y profesional para la planificación del destino.

EJES Y OBJETIVOS DE LA SEGUNDA JORNADA

El plan está organizado en cinco ejes fundamentales definidos por el modelo de SEGITTUR (España) y adaptados en Argentina mediante la Norma IRAM 42101:2022: Gobernanza, Innovación, Tecnología, Sostenibilidad y Accesibilidad.

Por lo que, este segundo taller retomó los aportes realizados en mayo durante la primera instancia donde se trabajó en mesas temáticas un diagnóstico integral del destino Concordia.

Participaron de esta jornada el presidente del Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), Laureano Schvartzman; la secretaria de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias de la Administración de la UNER, la Mg. Pamela Velich; directora de la Licenciatura en Turismo de la UNER, la Dra. María Lucila Salessi; la directora de Coordinación General de Turismo de la Municipalidad de Concordia, Mariana Chiarello; y el director del Centro de Convenciones Concordia, Marcelo Spomer.