SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DURANTE EL PRÓXIMO FERIADO

10 febrero, 2026
maxi
La Dirección de Recolección de Residuos de la Municipalidad de Concordia recuerda a la comunidad como será la prestación del servicio durante el próximo Feriado de Carnaval, correspondiente al lunes 16 y martes 17 de febrero del 2026.

Lunes 16 de febrero de 2026: el servicio se realizará de manera normal durante todo el día.

Martes 17 de febrero de 2026: guardia sanitaria.

En ese sentido, desde la Dirección de Residuos se insta a los vecinos a sacar sus residuos en los horarios establecidos a fin de colaborar con el buen funcionamiento del servicio y en el mantenimiento de la limpieza de la ciudad.

