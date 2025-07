Siempre es Hoy: el regreso de Maximiliano Peisojovich con un programa que es presente puro

Share Post Whatsapp Messenger

Hay proyectos que parecen quedar en pausa, dormidos, esperando su momento. Y hay personas que no se rinden hasta verlos cobrar vida. Así nace Siempre es Hoy, el nuevo programa en vivo de Maximiliano Peisojovich, que se estrenará el primer viernes de agosto a las 23:30, y que desde su nombre ya nos lanza una consigna directa: vivir el presente con fuerza.

“Siempre es Hoy, nace luego de 14 años, pero no podía salir», cuenta Maxi. “Volví de Europa con muchas ganas, extrañando Concordia. Es mi ciudad, la que me adoptó, donde viví una época hermosa en los 80 y 90. Todo era creatividad pura. Competíamos para ver quién hacía lo más original en radio, en gráfica, en televisión”.

El título del programa tiene un trasfondo emocional fuerte: homenaje a Gustavo Cerati, figura clave en su vida. “Cerati me salvó muchas veces con sus letras. Me acompañó en los momentos difíciles. Viví dos años afuera, pasé por cosas duras, y siempre volví a esa idea: el ahora es lo único real. Por eso lo llamo así. Siempre es Hoy no es solo un título, es una filosofía. Y un empujón”.

Maximiliano, con 40 años en los medios, viene de una historia marcada por el humor y la búsqueda de lo distinto. “Yo nací del humor. Mi viejo, Carlos Mario Peisojovich, fue un personaje incorrecto, un creativo sin filtro. Trabajó en la época dorada de los medios en Barcelona, y fue una figura que influenció a muchos, incluso a Andreu Buenafuente. Imaginate mi sorpresa cuando, años después, me invitan a Nadie Sabe Nada, en HBO, y descubro que Andreu conoció a mi padre. Lo pueden ver en YouTube. Fue como cerrar un círculo.”

Ese mismo humor –incorrecto pero humano, respetuoso, gráfico, espontáneo– es el que marcará el tono del programa. “Va a haber un monólogo inicial, puede que algún invitado, y seguro algo de actualidad, con mirada local y nacional. Pero también va a haber juegos, sorpresas, participación en vivo, vestuarios, disfraces, cosas inesperadas. Yo me voy a divertir, y espero que la gente también. Porque es todo sin guión. El único guión será mi energía”.

Maxi deja en claro que no se trata solo de entretenimiento, sino de un mensaje de fondo: “¡Vamos! Esa palabra es la base de todo. En mayúscula, con signo de exclamación. Vamos porque es ahora. Porque la vida no te espera. Porque después de 40 años en los medios, y con 56 encima, sigo con ganas, con curiosidad, con emoción. Y si yo lo disfruto, sé que el otro lado también lo va a sentir”.

Así que ya sabés:

📅 Viernes, primer viernes de agosto

🕦 De 23:30 a 00:30

