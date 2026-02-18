TERCERA ETAPA DE INSCRIPCIONES PRESENCIALES PARA LA MARATÓN DE LA MUJER

Van quedando muy pocos lugares para completar los 1200 cupos de la 16° edición de la Maratón de la Mujer en Concordia que está a la vuelta de la esquina. Es que el domingo 8 de marzo las chicas vivirán su día con la prueba atlética de 5 kilómetros, que se transformó en un clásico de todos los años.

Este jueves 19 y viernes 20 de febrero llegará la tercera ronda de inscripciones presenciales. La misma se realizará en el Centro de Información Turística (CIT) de calle Mitre y Pellegrini en el horario de 19 a 21 horas. Ya en esta etapa el valor de la inscripción es de 30 mil pesos.

Desde la Asociación Concordiense Amigos del MTB informaron que aquellas personas que aún no abonaron la inscripción tendrán plazo hasta el 28 de febrero para hacerlo. De no pagar su inscripción, ese día se liberarán los cupos de quienes no lo hayan realizado, ya que hay interés de otras atletas para ser parte del evento.

Cabe destacar que la prueba tendrá como lugar de largada y llegada la plaza 25 de Mayo en las puertas de la Municipalidad de Concordia, donde se correrán 5 kilómetros, con horario de partida a las 9 de la mañana. Al mismo tiempo, siguen habilitadas las inscripciones online (https://www.encarrera.com.ar/maratondelamujer/).

Prensa Amigos del MTB