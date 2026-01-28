TimeCapsule - Grabar Mensaje

🕰️ Graba tu TimeCapsule

Un mensaje de voz que se enviará automáticamente en la fecha que elijas

1 Grabar Audio
2 Configurar
3 Confirmar
00:00 / 05:00
Listo para grabar

Instrucciones:

  • Asegúrate de tener un micrófono conectado
  • Haz clic en "Iniciar Grabación" para comenzar
  • Habla claramente y cerca del micrófono
  • Máximo: 5 minutos y 0 segundos
  • Puedes pausar y reanudar la grabación

La persona que recibirá este mensaje

Fecha y hora exacta en que se enviará el mensaje

¡TimeCapsule Programada!

Tu mensaje de voz ha sido programado exitosamente.

Detalles:

Recibirás un email de confirmación. El mensaje se enviará automáticamente en la fecha programada.

COMPACTO DE HOY

Local Concordia

LA MUNICIPALIDAD Y EL SECTOR COMERCIAL TRABAJAN EN UNA PRUEBA PILOTO PARA EXTENDER LA PEATONAL

28 enero, 2026
maxi
Local Concordia

ARTE Y LITERATURA EN EL PARQUE SAN CARLOS

28 enero, 2026
maxi
Local Concordia

Maratón de la Mujer - Inscripciones presenciales

27 enero, 2026
maxi
Local Concordia

GRAN INICIO DEL CARNAVAL DE CONCORDIA

27 enero, 2026
maxi
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com