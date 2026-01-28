TimeCapsule - Grabar Mensaje

🕰️ Graba tu TimeCapsule
Un mensaje de voz que se enviará automáticamente en la fecha que elijas
1 Grabar Audio
2 Configurar
3 Confirmar
00:00 / 05:00
Listo para grabar
Vista Previa:
Instrucciones:
- Asegúrate de tener un micrófono conectado
- Haz clic en "Iniciar Grabación" para comenzar
- Habla claramente y cerca del micrófono
- Máximo: 5 minutos y 0 segundos
- Puedes pausar y reanudar la grabación
¡TimeCapsule Programada!
Tu mensaje de voz ha sido programado exitosamente.
Detalles:
Recibirás un email de confirmación. El mensaje se enviará automáticamente en la fecha programada.