Trabajar en el espacio público no es delito

Desde Asamblea Espacios Públicos Concordia emitieron un comunicado manifestándose en contra de la ordenanza que prohíbe la actividad laboral de los artistas callejeros, los cuidacoches y los trapitos. El comunicado se transcribe a continuación:

“Ante la aprobación de una ordenanza en la ciudad de Concordia – Entre Ríos, que prohíbe y criminaliza el trabajo de artistas callejeros, cuidacoches, limpiavidrios y actividades similares (medida consensuada por Juntos por el Cambio y el Frente de todos, incluido el Intendente Enrique Cresto), desde la Asamblea en defensa del trabajo en el espacio público, conformada por los trabajadores y trabajadoras directamente implicados en la norma y otras actividades del espacio público, en conjunto con trabajadores de la cultura, organizaciones sociales, colectivos políticos, socioambientales, feministas y espacios culturales, manifestamos nuestro profundo rechazo, entendiendo que esta medida es discriminatoria, violatoria de derechos fundamentales de las personas a la vida digna.

Esta prohibición, viola el derecho al trabajo, reconocido en las normas fundamentales de los derechos humanos, entre ellos: La Declaración Universal de Derechos Humanos, o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde el Art. 6 dice: “ Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar que comprende el derecho de toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho”, entre otros pactos y convenciones de orden internacional y nacional como nuestra Constitución.

A su vez, establece el uso de la fuerza policial para la detención y la sustracción de los elementos de trabajo, exponiendo a los trabajadores a los constantes abusos de poder que ya vivimos, e incorpora un punto de carácter absolutamente fascista, que fomenta el odio hacia quienes trabajan en espacios públicos, creando una app para que denuncien anónimamente a quienes realicen dichas actividades.

Esta medida es incomprensible e inaceptable, no sólo por su carácter discriminatorio, sino también por el contexto de creciente crisis social y económica que estamos viviendo, sobre todo en una ciudad que, año tras año, encabeza los índices de pobreza 49,2% e indigencia 10,1% (según datos del INDEC del primer semestre 2022), y que no cuenta con políticas públicas efectivas que tiendan a resolver el hambre y la falta de trabajo.

El lunes 19, en medio de la asamblea, el intendente de Concordia, Enrique Cresto, se acercó y se comprometió a buscar una solución, ante el unánime reclamo y exigencia de que vete la ordenanza, ya que atenta con el sustento de muchísimas familias que se ven afectadas de forma inmediata, abriéndose una mesa de negociación para el jueves 22.

En dicha mesa de negociación donde exigimos el veto de la ordenanza, el Poder Ejecutivo transmitió el compromiso de vetarla durante la mañana del viernes 23 de diciembre, lo cual no sólo no ocurrió, sino que no nos atendieron. Cabe destacar, que de nuestra asamblea además, acercamos una propuesta ampliamente superadora, tendiente a proteger y acompañar a los trabajadores.

Lamentablemente, el intendente no cumplió con su palabra de veto, y expone a los trabajadores y trabajadoras, a la persecución, represión y encarcelamiento por realizar un trabajo digno.

Por tanto hemos resuelto:

Repudiar al Concejo Deliberante y al Ejecutivo municipal por fomentar la discriminación y prohibir el trabajo en la calle en nuestra ciudad y exigimos que se dé marcha atrás con esta medida.

Declararnos en estado de alerta y movilización, realizando una jornada de lucha el viernes 30/12 a las 18hs en la Plaza 25 de Mayo de Concordia.

Exigir un llamado a extraordinarias para derogar la medida.

Continuar con las medidas de fuerza hasta que sean garantizados todos nuestros derechos básicos fundamentales.

Hacemos un llamado a todas las organizaciones, colectivos, espacios sociales, culturales y políticos, y a la sociedad en general, a apoyar nuestra lucha para que esta medida se deje inmediatamente sin efecto.

FIRMAN: Artistas y Trabajadorxs Callejerxs Autoconvocadxs, MOMO, Colectivo EcoSocial, Trabajadorxs de la Educación, Usuarios del Verde, Colectiva de Géneros, Garúa Circo, Casa Caracol, XURÚ Batucada Transfeministas, LA Bardera, Red Socioambiental Concordia, Producciones del Sur del Sur, Comunidad Charrúa I’tu, Boca a Boca, Murga Fristail, Nodo Brote Nativo, Compañía El Histrión, La Santa Voz Murguera, Murga La Carlito, MTE Espacios Públicos, CVC Concordia, Cuarto de Luna, La Bartolina Activismo Gráfico, Organización Martin Oso Cisneros, Movimiento popular Los Pibes, Huerta comunitaria Martín Oso Cisneros, Panadería Juana Azurduy, Merendero Los Naranjitos“.