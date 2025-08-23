Share Post Whatsapp Messenger

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA DEFENSA SUR

La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Concordia realizó tareas de mantenimiento y mejoras en la Estación de Bombeo Central de la Defensa Sur.

Estos trabajos se establecieron como prioridad para asegurar su óptimo funcionamiento y garantizar una respuesta eficiente en situaciones de emergencia.

El equipo técnico de la Secretaría se enfocó en la recuperación y reestructuración del enrejado. Los trabajos incluyeron la remoción de un mallado antiguo, la reubicación y reposición de planchuelas y el agregado de un interlineado.

“Estas modificaciones facilitarán al personal de mantenimiento la limpieza y el retiro de residuos que arrastra el arroyo durante las crecidas, mejorando la eficiencia de las operaciones” afirmó Alejandro López, Secretario de Desarrollo Urbano.

Es importante destacar que esta labor fue realizada con personal propio de la Municipalidad. Tras los ajustes estructurales, una empresa contratada se encargó del arenado y la aplicación de pintura especial para proteger el hierro de la corrosión, asegurando la durabilidad de las mejoras realizadas.